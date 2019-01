El Mobile World Congress es va plantejar ubicacions fora d'Espanya pel «procés»

La GSMA, organitzadora del Mobile World Congress (MWC), està «molt contenta» amb la seu barcelonina, però el 2018 tenia preparades dues ubicacions alternatives a l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, per a traslladar el congrés de mòbils fora d'Espanya pel context polític a Catalunya.

Ho va dir aquest dimecres el conseller delegat de GSMA -associació que agrupa la indústria mòbil i impulsa l'esdeveniment-, John Hoffman, en presentar en roda de premsa la nova edició, que se celebrarà del 25 al 28 de febrer en els recintes de Montjuïc i Gran Via de Fira de Barcelona i La Farga de l'Hospitalet de Llobregat.

Hoffman va afegit que l'any passat l'organització «estava extremadament nerviosa" i que per això estaven preparats per a traslladar l'esdeveniment fora de Barcelona.



Més de 107.000 assistents

El Mobile World Congress preveu uns 107.000 assistents aquest any, com el passat, i un impacte econòmic de 473 milions d'euros en la seva catorzena edició a Barcelona. Ho va anunciar el conseller delegat de GSMA -que agrupa la indústria mòbil i impulsa l'esdeveniment-, John Hoffman, en presentar en roda de premsa l'edició que se celebrarà del 25 al 28 de febrer als recintes Montjuïc i Gran Via de Fira de Barcelona i a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat.

El saló portarà com a lema 'Intelligent connectivity' -Connectivitat intel·ligent- i preveu generar uns 13.900 llocs de treball temporals, a més de comptar amb 2.400 expositors, 170 delegacions governamentals i 200 països i regions.

S'abordarà el concepte de connexió intel·ligent a través de diverses qüestions com el 5G, l'Internet de les Coses (IdC), la intel·ligència artificial (IA) i les macrodades, a més de tractar com incideix, per exemple, en la indústria 4.0, el benestar i la confiança digital i la innovació disruptiva.IMPACTE ACUMULAT

Hoffman ha subratllat que, des de la primera edició del MWC a Barcelona el 2006, el congrés ha generat per a Barcelona un impacte econòmic de prop de 4.800 milions d'euros i 128.000 llocs de treball temporals.