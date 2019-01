La signatura d'hipoteques a Girona registra el millor novembre des de 2010

La signatura d'hipoteques a les comarques gironines va registrar el millor mes de novembre des de 2010. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) es va produir un increment del 20% respecte de 2017, en passar de 564 de fa un any a les 681 hipoteques comptabilitzades fa dos mesos. Malgrat tot, el novembre va deixar una caiguda de mes del 14% respecte a l'octubre.

Pel que fa a Catalunya, la signatura d'hipoteques continua creixent respecte al 2017, però ha moderat el ritme. El mes de novembre es van registrar a Catalunya 5.363 hipoteques, una xifra que suposa un 25% més que al novembre del 2017. L'augment anual, però, és menor que el registrat a l'octubre, quan la pujada va ser del 40%. En l'àmbit mensual, el novembre del 2018 es van signar un 7,7% menys d'hipoteques que a l'octubre del mateix any. Pel que fa al capital prestat, el mes de novembre passat es van donar hipoteques a Catalunya per valor de 802.948.000 euros, un 33% més que en el mateix mes de l'any 2017, però un 9,4% menys mes a mes.

En l'àmbit espanyol, el nombre d'hipoteques constituïdes per habitatges el novembre del 2018 va ser de 28.835, un 14,2% més que al novembre del 2017. Mensualment, com passa a Catalunya, se'n van signar menys mes a mes, amb una variació del -5%.

Catalunya, al capdamunt

Les comunitats amb el nombre més elevat d'hipoteques constituïdes sobre habitatges al novembre van ser Madrid (5.595), Catalunya (5.363) i Andalusia (5.209). Les taxes de variació anual més altes es van donar a Canàries (+28,6%), Catalunya (+25%) i Comunitat Valenciana (+24,4%). Entre els descensos, els més significatius van correspondre a Extremadura (-6%) i Aragó (-4,4%).

L'INE recorda que es tracta d'hipoteques procedents d'escriptures públiques dutes a terme anteriorment, per la qual cosa encara no s'aprecia l'impacte que va poder tenir la sentència del Tribunal Suprem, publicada el 18 d'octubre, que establia que els bancs i no el client havien d'abonar l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD).