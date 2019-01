Uber i Cabify deixaran d´operar a Barcelona a partir d´aquest divendres

L'empresa Cabify ha anunciat aquest dijous, poc després de fer-ho Uber, que demà, 1 de febrer, deixarà d'operar a Barcelona, el mateix dia en què entra en vigor el decret de la Generalitat que obliga a precontractar els vehicles de lloguer amb conductor (VCT) amb una antelació mínima de 15 minuts.

Segons ha informat l'empresa, l'aplicació de Cabify informarà demà als seus usuaris de "la seva expulsió de Catalunya", amb l'entrada en vigor de la normativa catalana, ja que ha apuntat que el 98,5% dels viatges gestionat a través de la seva app estan per sota dels 15 minuts d'espera.

Després de revisar el text del decret, la companyia ha conclòs que aquesta regulació té "com a únic objectiu i, per tant també com a conseqüència final", l'expulsió directa de l'aplicació Cabify i de les seves empreses col·laboradores de Catalunya i Barcelona.

Cabify, amb un milió d'usuaris registrats a Barcelona, ha lamentat que el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, "hagi cedit a la pressió" i exigències del sector del taxi, "perjudicant greument l'interès ciutadà".

Per a l'empresa, les mesures "artificials i altament restrictives" que el decret imposa de manera immediata al sector VTC "destrueixen completament" el mercat en el qual es venia treballant i gràcies al qual s'han generat més de 3.000 llocs de treball a Catalunya".

La companyia ha insistit en el "greu perjudici" que es genera al ciutadà des del punt de vista de la competència i la qualitat del servei.