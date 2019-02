L'Estat calcula que pagarà 500 milions a CaixaBank pel Banc de València

El FROB, el fons de rescat espanyol, calcula que haurà de pagar encara uns 500 milions d'euros a CaixaBank els anys vinents per les garanties que va concedir perquè l'entitat adquirís en subhasta, pel preu simbòlic d'un euro, el Banc de València.

Només el 2019 el fons creu que haurà de desemborsar uns 55 milions d'euros, que se sumen als 37 milions assumits el 2017, segons va explicar el president del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), Jaime Ponce, durant la seva compareixença a la Comissió de Pressupostos del Congrés.

Després de la intervenció del Banc de València, el FROB va posar a la venda l'entitat al millor postor i va oferir al comprador cobrir bona part de les pèrdues que afloressin en un cartera de préstecs a petites i mitjanes empreses (pimes) per un import de 1.300 milions.

Per altra part, ahir també es va conèixer que els sindicats de CaixaBank han exigit a la direcció del banc que faci públiques les condicions que planteja per ajustar la seva plantilla en 2.157 persones a tot Espanya, i han insistit que qualsevol sortida de l'entitat ha de ser voluntària.

Després de la quarta reunió entre les dues parts, CCOO, el primer sindicat en el banc, va fer públic un comunicat en el qual denuncia l'«ocultisme» de l'empresa, perquè això no suposa «ni negociar» ni fer-ho «de bona fe», va dir.

Això no obstant, fonts sindicals van assegurar que la direcció de CaixaBank preveu abordar les condicions que ofereix per a les sortides en la pròxima reunió, prevista per al 7 de febrer.

CCOO va denunciar que la diferència entre l'empleat que menys guanya (15.927 euros) i el que més percep (2,66 milions) és de 174 vegades, i que el 20% d'empleats més ben pagats absorbeixen el 37% dels costos salarials.

De la seva banda, tant CCOO com UGT, en un altre comunicat, van coincidir a denunciar que es vol abaratir el cost de les oficines i que, en canvi, no es posa vedat «a un model de pressions comercials extenuant i insuportable».

També la UGT reclama que les sortides de l'entitat financera es facin «amb condicions suficients i voluntàries».