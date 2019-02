El preu mitjà de l'habitatge nou augmenta un 10,1% el 2018 a les comarques gironines

Girona va experimentar una pujada de preus del 10,1% en relació a l'any passat. A les comarques gironines es van concentrar els pisos amb major superfície mitjana de Catalunya, amb 125,2 metres quadrats per unitat i un preu de 383.630 euros per pis, un augment del 10,1% en comparació amb l'any passat. Durant aquest 2018, el preu per metre quadrat a Girona va créixer un 7,7% en relació al 2019, situant-se en 2.828 euros, segons «L'estudi oferta d'habitatges de nova construcció a Catalunya 2018» promogut i coordinat per l'Associació de Promotors de Catalunya (Apce).

Els preus més alts a la demarcació de Girona es trobaven als municipis del Baix Empordà mentre que els més baixos se situaven al Ripollès i al Pla de l'Estany.

La mitjana de preu d'un habitatge nou en venda a Catalunya era de 298.150 euros, és a dir, un 21,2 % més que el preu registrat en el 2017. La mitjana de preu per metre quadrat d'un pis a estrenar en el conjunt de Catalunya es va situar en el 2018 en 2.821 euros el metre quadrat, un increment del 10,9% en relació amb el 2017. L'estudi també indica que en el 2018 el nombre de promocions de pisos nous es va situar en 1.214 projectes, 72 menys que el 2017, i el nombre d'habitatges nous posats a la venda van sumar 5.844 pisos, 31 menys que el 2017.

Pel que fa a la situació del mercat immobiliari el 2018, l'estudi mostra que el 52,3% de les noves promocions que es van posar en marxa l'any passat corresponien a la demarcació de Barcelona, que també absorbia el 48,8% dels habitatges a la venda. Les comarques de Girona van concentrar el 22,2% de les promocions i el 16,6% dels pisos, Tarragona, el 14% i el 18,9%; i a Lleida, l'11,4% i el 15,7%, respectivament.

Per territoris, la demarcació de Barcelona va registrar la mitjana més alta de preu per metre quadrat útil, uns 3.809 euros, una mitjana que va rebre una pressió determinant de la comarca del Barcelonès, on el preu per metre quadrat útil ha arribat als 6.355 euros, i en menor mesura del Garraf i el Baix Llobregat, que van assolir els 3.485 euros i 3.437 euros, respectivament.

El cost mitjà d'un pis nou a la demarcació de Barcelona ha estat de 393.705 euros per un pis tipus de 105,6 metres quadrats. El preu mitjà per habitatge ha incrementat un 25% aquest 2018 a la demarcació i el valor del metre quadrat útil ho ha fet en un 14,2%, els augments més alts de tot el territori.