Augmenta la tensió entre el Govern i VTC en l'arrencada de la nova norma

L'enfrontament entre la Generalitat i les empreses de VTC es va endurir després que la patronal acusés el Govern d'oferir-los seguir treballant de manera irregular malgrat les noves restriccions, i l'amenaça de l'executiu de recuperar les llicències i buscar nous operadors.

La patronal va insistir que estan a punt de presentar-se tres Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar un total de 2.080 treballadors del sector a Catalunya, encara que el departament de Treball va assegurar que no se n'ha registrat cap.

El president de la patronal Unauto VTC a Catalunya, Josep Maria Goñi, va explicar que els representants de Territori els van dir que es «comprometien» que les VTC seguissin treballant a la capital catalana i que totes les sancions de la Guàrdia Urbana de Barcelona que arribessin per no complir la precontractació establerta amb un mínim de 15 minuts d'antelació «anirien al calaix» i no tindria tramitació per part de la direcció general de Transport de la Generalitat.

El conseller de Territori, Damià Calvet, va atribuïr les acusacions a «una voluntat de confrontació i d'engany a la ciutadania». «Se'ls va dir que el decret té un procés d'adaptació i que hi ha mesures que no s'apliquen amb rigor des del primer moment», va advertir.