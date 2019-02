La consellera d'Agricultura denuncia la reducció de fons de la PAC per al període 2021/27

La consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, Teresa Jordà, va manifestar aquest dimarts davant la Comissió d'Agricultura del Parlament que «seguirem reclamant i defensant que Catalunya pugui definir el seu Pla Estratègic, ja que el nostre sector, per les seves característiques, necessita que les polítiques agrícoles de la Política Agrària Comuna (PAC) es defineixin com més a prop seu millor». L'objectiu de la compareixença de Jordà va ser explicar la proposta que defensarà el Govern de la Generalitat en relació a la nova Política Agrària. Per altra banda, la consellera va aprofitar l'acte per denunciar la reducció de fons de la PAC destinats al desenvolupament rural que es preveu per al període 2021/2027.

Pel que fa al reclam de Catalunya perquè pugui definir el seu Pla Estratègic en l'àmbit de la PAC, Jordà va constatar que per aconseguir-ho, «si convé, obrirem la via del recurs, per resoldre un tema que entenem que és competencial i que ha de tenir en compte la singularitat territorial, enlloc de plantejar-lo des de la uniformització». Segons la consellera d'Agricultura, «és necessari també, i en això treballem, defensar una PAC més mediterrània, que tingui molt en compte el nostre sector i les característiques de la nostra agricultura, els conreus, el clima, la necessitat del regadiu, etc., i per això ens hem reunit amb les Conselleries homònimes dels Governs del País Valencià i, properament, de les Balears i Euskadi. Perquè a interessos comuns, plantejaments comuns».



En contra la reducció

D'altra banda, Jordà va denunciar la reducció de fons de la PAC destinats al desenvolupament rural que es preveu per al període 2021/2027. En aquest sentit, la mateixa va afirmar que «defensem disposar d'un pressupost suficient, tant per part de la Comissió Europea com de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya, perquè creiem fermament que és necessari assegurar la continuïtat del sector primari en les seves vessants més importants: la de producció d'aliments sans, bons i segurs per a tota la societat i la de gestió del territori, element vertebrador clau per tenir un país modern i equilibrat». En el marc de la compareixença, Jordà va elogiar l'acord assolit amb les organitzacions professionals agràries del país: Unió de Pagesos de Catalunya (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC). «Un acord que és de sector, però també un acord de país, que avala aquest posicionament i que ens anima a seguir insistint en aquesta línia i en aquesta manera de treballar conjuntament amb el sector, implicant-lo en la presa de decisions», va afirmar la consellera.

Jordà va finalitzar el discurs recordant que «la PAC és una eina fonamental per al sector i el seu futur, que necessita millores i adaptacions, i així ho defensarem en tots àmbits o escenaris on tinguem veu, ja que només així assegurarem el nostre proveïment alimentari, la totalitat de la gestió del territori i l'orientació del nostre país cap al futur».