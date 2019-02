Pronostiquen que el sector immobiliari creixerà de forma moderada aquest any

El sector immobiliari a Espanya continuarà creixent i consolidant-se al llarg de l'any 2019, si bé ho farà de manera moderada, segons constaten representants de diversos operadors del sector. El director general de Negoci Immobiliari de Servihabitat, Juan Carlos Álvarez, va assenyalar que el mercat residencial espanyol continuarà avançant el 2019, malgrat que els principals indicadors tindran tendència a presentar una major estabilització. «Encara existeix un recorregut de creixement per al mercat residencial a Espanya per aquest any, encara que les pujades seran més moderades», va estimar.

En aquest sentit, el director d'Estratègia, Desenvolupament de Negoci i Consultoria de Solvia, Guillermo Estévez, va exposar que el ritme favorable registrat el 2018 pel mercat d'habitatge espanyol es mantindrà aquest any i que estabilitzarà el creixement en un 5%. Estévez va afegir que el creixement dels preus de l'habitatge també començarà a moderar-se el 2019, amb augments que estaran entre el 3 i el 4%, després de créixer un 6,1% el 2018, fet pel qual va raonar que el mercat immobiliari tindrà «més potencial de creixement» en transaccions que en preus.

Per la seva banda, el conseller delegat d'Anticipa Real Estate i Aliseda, Eduardo Mendiluce, va valorar que el mercat «porta diversos anys seguits de creixement i consolidació» i que serà la tendència que es mantindrà el 2019.

Segons un estudi d'Anticipa, les perspectives per a aquest any apunten a un volum de compravenda d'habitatge lliure proper a les 587.000 unitats, un 5,4% més sobre l'estimació del 2018. Les promotores rebutgen que s'estigui produint una bombolla immobiliària i tampoc consideren que s'estigui anant cap a una.

Per a Mendiluce (Anticipa), els augments de preus s'estan registrant a ciutats i àrees metropolitanes molt concretes en les quals hi ha una forta presència de turisme i un elevat volum de demanda i escassetat d'oferta. «Hauríem de ser rigorosos i evitar parlar de bombolla al sector, perquè no és així», va destacar.

Des de Servihabitat van assenyalar que el creixement del sector s'està consolidant i té una tendència a l'estabilització, malgrat l'avanç que registren tots els indicadors, inclòs el de l'esforç. «Les dades que manegem estan molt lluny de les que es registraven fa deu anys, on es promocionava més del triple que ara, per exemple», va exposar Álvarez, després de considerar que l'excés de finançament que es va produir en aquest període ha estat corregit.

Estévez (Solvia) va afegir que es parla de bombolla quan apareixen components especulatius i es produeixen pujades «anormals» en els preus, que s'allunyen dels valors reals dels actius. «El 2012 els preus es van acomodar al que el consumidor podia pagar i és lògic que ara que l'economia i ocupació es comencen a recuperar, els preus creixin i a les zones d'alta demanda es tensionin una mica», va valorar Estévez.

Eduardo Mendiluce va destacar que a ciutats com Barcelona i Madrid hi ha hagut una pujada de preus a causa que l'oferta existent «no és capaç d'assumir el gran volum de demanda» i va apuntar a la falta de sòl finalista disponible per poder construir. Segons la seva opinió, les polítiques de les diferents administracions públiques han de tenir una tendència a no limitar més l'oferta i facilitar que els patrimonialistes en lloguer com Albirana o promotors d'habitatges ampliïn l'oferta en un «marc jurídic estable».