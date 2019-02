Unió de Pagesos presenta les circumscripcions econòmiques de fruita dolça

Unió de Pagesos (UP), juntament amb Afrucat, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el Departament d'Agricultura, organitza xerrades informatives amb el lema «Construïm el futur» a diverses poblacions de comarques productores de fruita dolça com ara el Segrià, el Pla d'Urgell, el Baix Empordà, l'Anoia i la Ribera d'Ebre. Segons un comunicat emès pel sindicat, aquestes sessions tenen l'objectiu d'explicar el funcionament de les circumscripcions econòmiques de la poma, la pera, el préssec i la nectarina, el funcionament de les quals permetrà, en cas de crisi de preus, que el sector decideixi aplicar les mesures que permet el mecanisme d'extensió de la norma. Aquesta setmana, UP s'ha desplaçat a Torroella de Montgrí per organitzar una sessió informativa, que va tenir lloc concretament el dimecres a les cinc de la tarda a l'Aula del Museu de la Mediterrània de la localitat.