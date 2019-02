Catalunya és l'autonomia que més va recaptar per impostos del tabac el 2018

Catalunya va ser la comunitat autònoma que més va aportar a les arques públiques per impostos del tabac durant l'any 2018, en recaptar 1.734,59 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 2,26% respecte un any abans i el 19% del total, que va superar els 9.000 milions d'euros. Del total recaptat per Hisenda, 7.016,93 milions van correspondre a l'Impost Especial sobre les Tasques del Tabac, un 0,55% més, i els 1.992,65 milions restants a l'IVA, el que suposa un avanç del 0,87%, segons dades del sector.

Per darrere de Catalunya es van situar Andalusia, amb una aportació de 1.412,25 milions d'euros (+0,04%) a les arques públiques; la Comunitat de Madrid, on es van recaptar 1.133,78 milions d'euros (-0,77%), i la Comunitat Valenciana, amb 1.125,68 milions d'euros (+0,51%).

En concret, la recaptació fiscal per tabac va pujar a totes les comunitats autònomes excepte a Astúries (-1,01%), amb una recaptació de 212,08 milions d'euros; Balears (-0,03%), amb 368,26 milions d'euros; Extremadura (-1,24%), amb 210,38 milions d'euros; i Múrcia (-0,92%), amb 305,89 milions d'euros, a més de Madrid.

Les autonomies en les quals va créixer la recaptació via impostos del tabac l'any passat van ser, a més de Catalunya, Andalusia i Comunitat Valenciana, Aragó (+0,71%, amb 281,70 milions), Cantàbria (+0,44%, amb 123,11 milions d'euros), Castella i Lleó (+0,45%, amb 473,44 milions), Castella-la Manxa (+0,93%, amb 401,47 milions), Galícia (+0,25%, amb 498,94 milions), Navarra (+3,04%, amb 188,52 milions d'euros), País Basc (+2,63%, amb 475,24 milions) i La Rioja (+0,51%, amb 63,68 milions).

Així, la recaptació fiscal que es deriva del tabac es va mantenir estable el 2018 per sisè any consecutiu a l'entorn dels 9.000 milions d'euros, una xifra que és equivalent al cost que en el seu moment va tenir la construcció de l'AVE entre les ciutats de Madrid i Barcelona.En concret, els ingressos a través dels impostos que graven a la totalitat de les tasques del tabac (impostos especials i IVA) van sumar 9.010 milions d'euros, la qual cosa suposa un lleuger avanç del 0,62% respecte el 2017, segons les últimes dades facilitades pel Comissionat per al Mercat de Tabacs.

Després d'anys de caiguda a taxes de doble dígit de les vendes, com a conseqüència de la crisi econòmica i de successives alces fiscals que van impulsar el consum il·legal, el 2018 la facturació total va sumar 11.753 milions d'euros, un 0,87% més; mentre que en volum es va mantenir sense canvis en 53.729 tones.

En aquest sentit, la directora general d'Adelta (Associació Empresarial del Tabac), Águeda García-Agulló, ha ressaltat que tots dos dades reflecteixen l'estabilitat en la comercialització, "derivada de la contenció del mercat il·lícit com a conseqüència de la bona tasca de les Forces i Cossos i de Seguretat de l'Estat".

Per tipus de tasques, les vendes de cigarrets en volum es van situar en 2.231,2 milions de paquets per valor de 10.167 milions d'euros, l'equivalent al 86,5% de les vendes totals de tabac i al 88% del total dels ingressos fiscals del tabac (8.025,5 milions d'euros). Prop del 80% del preu de venda al públic d'un paquet de cigarrets equival a impostos.

Quant a la resta de les tasques, el tabac per embolicar, que suposa un 8,53% del mercat en valor, augmenta un 2,82%, fins el 1.002,5 milions d'euros.Per la seva banda, els cigars i cigarrets, que sumen el 4,07% del mercat en valor, baixen la seva facturació un 1,17%; mentre que el mercat de la picada per a pipa va pujar un 48,78% en valor, encara que les seves vendes representen el 0,89% del total.