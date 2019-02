Les vendes de vehicles dièsel a Europa van caure un 8 per cent l'any passat

Les vendes de vehicles dièsel van suposar el 36% del mercat automobilístic europeu l'any 2018, el que es tradueix en una caiguda de vuit punts percentuals respecte l'exercici precedent. Per la seva banda, les matriculacions de vehicles impulsats per gasolina van augmentar set punts percentuals l'any passat en comparació amb el 2017, fins arribar a un 57% dels lliuraments totals, igual que les d'alternatius, que van passar d'un 4,8% a un 6,1%, segons dades de Jato Dynamics.

El proveïdor d'informació per a l'anàlisi de les tendències del mercat automobilístic destaca que la confiança del consumidor es va veure minvada per la incertesa creada al voltant del dièsel, l'entrada en vigor del nou cicle de consums i emissions WLTP i el Brexit, que es farà efectiu el proper 29 de març i Brussel·les i Londres encara no han aconseguit un acord.

Per models, el Golf va liderar les vendes a Europa el 2018, amb 445.754 unitats comercialitzades, un 8% menys en taxa interanual, superant el Renault Clio, amb 336.268 unitats, un 2% més, i el Volkswagen Polo, amb 299.920 unitats, un 10% més. El «top 5» el van completar el Ford Fiesta, del qual es van matricular 270.738 unitats l'any passat, amb una pujada del 6%, i el Nissan Qashqai, amb 233.026 unitats, un 6% menys.

Pel que fa a les marques més populars, Volkswagen es va situar el 2018 com la firma líder del mercat europeu, amb 1,74 milions d'automòbils comercialitzats.