GM Food impulsa l'exportació de vins de les DOs espanyoles a la Xina

GM Food, a través del MIC, la seva empresa filial a la Xina, ha iniciat el 2019 potenciant l'exportació de vins espanyols a Àsia a través de la gamma de vins de la seva marca pròpia, El Viaje de Solecito, per a la qual ha creat un pack especial que inclou les seves sis referències que ofereixen al consumidor xinès una visió de diferents DOs espanyoles, i diferents tipologies de vi: DOQ la Rioja, Ribera del Duero, DO Toro i DO Moncayo, els quatre negres, un blanc de DO Rueda i un DO Navarra rosat.

Aquest assortiment permet al consumidor asiàtic conèixer 5 de les principals DOs espanyoles a través d'un producte d'alta qualitat amb una bona relació de preu, reforçant l'objectiu de GM Food de posicionar els productes nacionals a la Xina, especialment dels vins.

Després d'aquest primer test de mercat, la companyia té l'objectiu d'ampliar l'exportació de vins a la Xina, com un dels productes clau per a aquest país juntament amb la fruita i el menjar per a animals.

Amb El Viaje de Solecito, format inicialment per 6 vins amb diferent personalitat i caràcter, GM Wines convida els consumidors a viatjar amb el personatge Solet per les millors vinyes de La Rioja, Ribera del Duero, Toro, Rueda i Navarra, per assaborir noves sensacions a través una exclusiva selecció negres, blancs i rosats de diferents DOs. L'objectiu és oferir als clients Horeca una gamma de vins Premium, amb bona relació qualitat-preu, amb una imatge moderna i divertida que s'adapta als gustos i demandes del client actual. Dos dels vins d'aquesta gamma (El Rueda i El Rioja) han estat reconeguts amb el guardó Zarcillo de plata.

El 2017 GM Food va constituir MIC FOOD TRADING, una societat amb personal propi a la Xina, i que té la seu a Xangai. Dirigida per Belarmino Doce, MIC presenta l'oportunitat, tant per a GM Food com per als seus clients, d'exportar les seves marques i productes al mercat asiàtic.

El pla de negoci d'exportació a la Xina de l'antic Grup Miquel preveu l'expansió durant els propers anys i la seva consolidació en el 2022 amb l'objectiu d'assolir els 150 milions d'euros anuals de facturació.