Brussel·les veta la fusió ferroviària entre els grups Siemens i Alstom

La Comissió Europea va anunciar ahir que prohibeix la fusió de les operacions ferroviàries del grup industrial alemany Siemens i el seu rival francès Alstom, en considerar que l'operació «danyaria» la competència als mercats de la senyalització ferroviària i de l'alta velocitat i després de constatar que les companyies no han ofert mesures correctives «suficients».

«Siemens i Alstom són dues puntes de llança de la indústria ferroviària. Sense mesures correctives suficients, aquesta fusió hagués suposat un increment de preus en els sistemes de senyalització que garanteixen la seguretat dels passatgers i dels futurs trens d'alta velocitat», va argumentar la comissària de Competència, Margrethe Vestager, en anunciar la decisió.

Vestager va advertir que el veto respon també al fet que les companyies afectades «no estaven disposades a remeiar els importants problemes de competència» que Brussel·les va detectar en la seva anàlisi de l'operació.

L'Executiu comunitari va concloure després de la seva investigació que la fusió donaria lloc a un «líder indiscutible» en determinats mercats de la senyalització ferroviària i a un «actor dominant» en el camp dels trens d'alta velocitat, amb què es restringirien les opcions dels clients.

Brussel·les assegura que durant la seva investigació va rebre nombroses queixes contra l'operació, procedents tant de competidors com d'associacions professionals i de sindicats, a més d'opinions negatives emeses per «diverses autoritats nacionals de la competència» a l'espai econòmic europeu.Al gener, Siemens i Alstom van presentar a Brussel·les una sèrie de correccions per tractar de salvar els esculls que mantenien els serveis comunitaris en la fusió, que no van donar per bona una primera modificació presentada al desembre. No obstant això, totes dues empreses van advertir que les mesures mantenien el «valor econòmic i industrial» de l'acord.

