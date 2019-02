Girona CaixaBank analitza l´economia de 2019

CaixaBank va reunir a l'EspaiCaixa Girona més de 170 clients per analitzar la situació econòmica actual i va abordar l'evolució que poden experimentar els mercats aquest any. Santiago Rubio, Director d'Estratègia d'Inversió de CaixaBank, ha impartit la conferència «Realitat i percepció» i va donar la visió de CaixaBank Banca Privada sobre l'entorn econòmic actual. Realitat i percepció divergeixen amb freqüència en aquest cicle, del que Rubio qualifica «d'hipocondríac», però en el mig i llarg termini la percepció inevitablement convergeix amb la realitat, cosa que fa que les expectatives per 2019 siguin optimistes.