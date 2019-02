Norwegian perd 150 milions el 2018 i frena l'expansió

Norwegian Air Shuttle va tancar 2018 amb unes pèrdues de 1.454 milions de corones noruegues (150 milions d'euros), fet que suposa un descens del 19% en els seus números vermells respecte a l'exercici anterior, i un va augmentar del 30% d'ingressos, fins als 40.265 milions de corones noruegues (4.128.000 d'euros) el 2018.

Del total de la seva facturació, 580 milions d'euros es van originar a Espanya, un 26% més del que consolida al mercat espanyol com el tercer per a la companyia per ingressos, per darrere de la pròpia Noruega i dels EUA

En l'últim trimestre, va incórrer en pèrdues de 1.800 milions de corones noruegues (185.760.000 d'euros) a causa de les seves posicions de cobertura per a combustible i la seva facturació va ser de 9.700 milions de corones noruegues (1.000 milions d'euros), una millora del 23 %.

Durant 2018, el benefici brut d'explotació (Ebitda) de la companyia de baix cost noruega va ser negatiu amb pèrdues de 2.183 milions de corones noruegues (224.500.000 d'euros) enfront de guanys de 58,9 milions d'corones noruegues (sis milions d'euros) de l'exercici anterior. El benefici net d'explotació (Ebit) va registrar pèrdues de 3.851 milions de corones noruegues (396 milions d'euros), un 92% més.

Norwegian assenyala que aquest resultat ha estat influït negativament pels problemes en els motors Rolls-Royce dels seus avions 'Dreamliners' que el van obligar a arrendar avions per evitar retards i cancel·lacions, les pèrdues en cobertures de combustible i la dura competència en un període de forta competència.

La companyia ha arribat a un acord amb el fabricant britànic de motors en relació a la compensació per interrupcions en les seves operacions de llarga distància ja acordat al desembre, que tindrà un efecte positiu. L'operativa actual dels seus avions 'Dremaliner' funciona ja sense contratemps, assenyala l'aerolínia.

L'any passat la companyia va afegir 25 avions nous a la seva flota, el que va contribuir a un creixement del 37% de la seva capacitat en 2018 en un exercici en el qual va augmentar un 13% els seus passatgers (37 milions). Va tancar l'any amb una flota de 164 avions.



ELEVA UN 37% ELS SEUS COSTOS GLOBALS

El resultat brut d'explotació abans d'amortitzacions i lloguers (Ebitdar) durant 2018 es va reduir un 45%, fins als 2.171.000 de dòlars (223.200.000 d'euros). Els seus costos unitaris (exclòs el combustible) es van reduir en un 12% durant 2018.

En 2018 va augmentar un 37% les seves despeses, fins als 42.448.000 de corones noruegues (4.365 milions d'euros). Entre les pujades més destaquen els costos de personal (+ 25%) amb un increment del 19% en l'últim trimestre, la partida de manteniment (+ 29%), per arrendaments d'avions (+ 12%), així com en combustible, amb una factura anual de 12.562.000 de corones noruegues (1.291 milions d'euros), un 71% més.

Al tancament de 2018, el seu deute net inclosos interessos puja a 31.917.000 de corones noruegues (3.282.000 d'euros), fet que suposa un increment del 43%.



LA PRIORITAT, TORNA A LA RENDIBILITAT

De cara a 2019, la companyia ha canviat la seva estratègia i disminuirà "considerablement" el creixement i les inversions alhora que ha emprès un seguit de mesures per tornar a la rendibilitat, entre elles l'optimització de bases --tancarà tres a Espanya- - , l'ajornament en el lliurament de 16 avions i la venda d'aeronaus. A més, ampliarà capital de 3.000 milions de corones noruegues (309 milions d'euros). La seva prioritat clau en el futur, destaca Norwegian, és tornar a la rendibilitat.

"Hem pres una sèrie d'iniciatives per millorar la rendibilitat en reduir costos i augmentar els ingressos en el futur. Hem optimitzat la nostra estructura de bases operatives i de rutes per així millorar l'operativa, així com desinvertir en avions i ajornar lliuraments d'avions, a més hem iniciat un programa intern de reducció de costos, que impulsarà les nostres finances i ens tornarà a la rendibilitat ", va afirmar el fundador i conseller delegat de Norwegian, Bjorn Kjos.

"A partir de 2019, entrarem en un període de creixement més lent i amb menys inversions, mentre busquem constantment formes noves i intel·ligents de millorar la nostra eficiència i oferir nous productes i serveis per atreure nous clients", va afegir.

Norwegian convocarà una junta d'accionistes extraordinària, que tindrà lloc el l9 de febrer, per a l'ampliació de capital. Segons la companyia, el 33% dels inversors ja s'ha compromès a votar a favor. L'operació es va anunciar dies després que IAG descartés una OPA i anunciés la seva intenció de sortir del capital.