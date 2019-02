Pimkie presenta un ERO per tancar dues botigues a Catalunya

L'empresa de moda Pimkie ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà els treballadors de dues botigues a Catalunya i personal de les oficines de Montmeló. En concret, i segons UGT, Pimkie vol tancar 17 centres de treball arreu de l'Estat, inclosos dos de Catalunya, i fer fora un total de 89 treballadors. Aquesta xifra inclou 11 persones de les oficines de Montmeló, on hi ha personal de recursos humans, serveis, comptabilitat, serveis jurídics o manteniment. Aquesta setmana s'ha constituït la mesa negociadora per l'ERO, i la primera reunió es farà l'11 de febrer.