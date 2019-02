Tres de cada deu contractes signats el 2018 van ser d´una setmana o menys

Tres de cada deu contractes de feina signats durant el 2018 van ser d'una setmana o menys, segons ha denunciat aquest dijous el sindicat CCOO en un comunicat. Si bé va augmentar l'ocupació en un 2,2% i el nombre de contractes en un 4,5%, també van pujar la temporalitat i la parcialitat, especialment en el sector serveis i entre els joves. De fet, un 43% dels contractes temporals van ser per a persones d'entre 16 i 29 anys.

Segons l'informe de CCOO, els contractes de menys d'un mes van passar del 41,3% el 2017 al 43,4% l'any passat. D'aquests, el 78,5% tenien una durada inferior o igual a set dies. Precisament, els contractes de molt curta durada són el 34% del total de temporals i prop del 30% del global de contractes, incloent els temporals i indefinits.

El sindicat assenyala que les dades de contractació laboral a Catalunya el 2018 demostren que el mercat de treball «cada cop és més precari i amb menys valor afegit». Per sectors, a la indústria durant l'any passat es van signar 131.768 contractes d'una setmana o menys, mentre que a serveis la xifra va arribar fins als 837.495. A més a més, 1 de cada 3 contractes de molt curta durada és, també, a temps parcial.

El sindicat atribueix a les Empreses de Treball Temporal (ETT) el creixement de contractes temporals i parcials. De fet, aquest tipus d'empreses de contractació van formalitzar 735.751 contractes de feina l'any passat, la meitat dels quals van tenir una durada inferior a la setmana.

L'any 2018 va tancar amb 3.396.621 persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya, de les quals 2.838.836 al règim general, i 551.665 al règim de treballadors autònoms. Aquesta dada suposa un increment, en relació amb el 2017, de 96.437 noves afiliacions, i una millora del 2,92%. Per una altra banda, les dades de l'Enquesta de Població Activa publicades del quart trimestre de 2018, confirmen una millora de la taxa d'ocupació fins al 54,4%, amb un augment del nombre de treballadors/es actius (fins a 3.842.500) i un descens dels desocupats/des en nombre de 74.900, que comporta una reducció de la taxa d'atur, que baixa al 11,75%.

Segons l'informe de Comissions Obreres, «aquest comportament confirma que en aquesta fase de suau desacceleració del creixement econòmic es continua creant ocupació, tot i que a un ritme lleugerament inferior a l'any anterior».

Però si les dades d'ocupació milloren en termes quantitatius, hi ha un empitjorament de la qualitat del treball que es fa palesa tant pel que fa a la parcialitat com la temporalitat. Com mostra l'EPA, l'increment de treballadors a temps parcial en un any ha estat de 31.900 persones, cosa que comporta una revifada de l'índex de parcialitat, que se situa en 14,61, quan estava en 13,98% al quart trimestre de 2017.

El sindicat també recorda que la parcialitat de les dones és tres vegades superior a la dels homes amb unes taxes respectives de 22,57 i 7,55%. Les persones que treballen a temps parcial, moltes de les quals ho fan de manera involuntària, sumen a Catalunya prop de mig milió (495.400).

Amb relació a la temporalitat, també es fa palès un canvi de tendència amb un nou increment interanual de la temporalitat, que en un any ha pujat del 21,60 al 22,06%. Aquestes dades es confirmen també quan analitzen les dades de contractació 2018.