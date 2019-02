El 20% de la despesa dels consumidors es fa a internet

El 20% de la despesa que fan els consumidors ja és a través d'internet, segons l'informe sobre consum publicat per BBVA Research, que constata el creixement del comerç electrònic a l'estat espanyol. De fet, un 10% de la facturació de les empreses ja arriba a través de les compres per internet, i el 2018 va arribar als 35.000 milions d'euros, 7,5 vegades més que deu anys abans. El mateix informe indica que un 53% de la població va fer una compra en línia durant l'any passat almenys una vegada, que suposa 18,5 milions de persones. Segons BBVA Research, el volum de compres per internet a empreses estrangeres dels clients d'aquest banc ha crescut un 160% des del 2015, mentre que el de les empreses de l'Estat s'ha duplicat.

L'informe afegeix que les empreses que més facturen en comerç electrònic són les més grans. Així, el pes de les vendes per internet va créixer dos punts a les companyies que facturen més d'un milió d'euros, però només una dècima per a les de menys de 50.000 euros. «Les empreses de menor mida estan quedant enrere en el camí de la digitalització», assegura l'informe.