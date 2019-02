DIA acomiadarà uns 2.100 treballadors en anunciar pèrdues de 352 milions

El consell d'administració de DIA ha acordat l'acomiadament d'un màxim de 2.100 treballadors a Espanya amb la finalitat d'assegurar la sostenibilitat futura de la companyia i reforçar la seva posició global, després de tancar 2018 amb unes pèrdues de 352,58 milions d'euros, enfront del benefici de 101,20 milions d'euros registrat un any abans. Segons els resultats, les vendes de DIA van caure un 11% l'any passat respecte al 2017, fins a situar-se als 7.288 milions d'euros.

«En el marc i com a resultat del procés d'anàlisi de la situació de les societats DIA i la seva filial Twins Alimentació s'ha acordat que es procedeixi a l'inici d'un procediment legal d'acomiadament col·lectiu per a DIA i Twins que contempli l'extinció d'un màxim de 2.100 contractes de treball, subjecte al compliment dels requisits i procediment legalment previstos», va assenyalar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Per a això, ha acordat que es comuniqui als representants dels treballadors (o, si s'escau, als treballadors) la intenció d'iniciar un període de consultes per al desenvolupament d'aquest acomiadament col·lectiu a DIA i Twins.

A Espanya, les vendes brutes van descendir un 2,4% el 2018, fins als 5.148 milions d'euros. No obstant això, la venda digital va augmentar un 37% assolint els 78 milions d'euros, un 1,5% del total de les vendes brutes del país.

La companyia, que va presentar els seus resultats la mateixa setmana en la qual LetterOne, societat controlada per l'inversor rus Mikhail Fridman, va llançar la seva OPA, va atribuir els «números vermells» a l'impacte de 288 milions d'euros després del test de valoració dels actius. Sense aquests efectes, el resultat net ajustat és de 49,7 milions d'euros, la qual cosa significa un descens del 74% respecte a fa un any.

La companyia compta amb un deute de 1.452 milions d'euros, 506 milions d'euros més que al tancament de 2017. DIA va registrar unes vendes brutes de 9.390 milions d'euros el 2018, un 14,9% menys que fa un any, amb els negocis de Clarel i Max Descuento discontinuats i en els quals s'inclou l'efecte albira per la depreciació del pes argentí (40%) i del real brasiler (16%). Sense aquest efecte, les vendes retrocedeixen un 0,9%.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) ajustat va disminuir un 34,8% i es va situar en els 338 milions d'euros. La norma de les economies hiperinflacionades va tenir un impacte negatiu de 36,3 milions d'euros en els resultats. Comptabilitzant els negocis de Clarel i Max Descuento, l'Ebitda ajustat resultant és de 385 milions d'euros.

Així mateix, les vendes comprables del grup van descendir un 3,6% el 2018, any que tanca amb 6.157 botigues, 56 més que el 2017.

El 2018 «va ser un any turbulent per a DIA, probablement el més difícil des de la fundació de la companyia fa més de 40 anys. Les xifres reexpressades, i en particular els resultats de 2018, són un clar indicador que el nostre acompliment no va aconseguir les expectatives», ha reconegut el conseller delegat de la firma, Borja de la Cierva. No obstant això, segons va ressaltar, també és evident que, malgrat l'ocorregut, l'àmplia xarxa de botigues va continuar generant vendes netes per sobre dels 7.000 milions d'euros.