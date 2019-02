En el Dia Mundial dels llegums segons l'onu

L'Organització per a les Nacions Unides (ONU) ha declarat oficialment el 10 de febrer de cada any com a Dia Mundial dels Llegums en l'Assemblea General celebrada a Nova York el passat 20 de desembre, amb l'objectiu de promoure a tot el món el desenvolupament d'aquest cultiu vital per a la seguretat alimentària, la sostenibilitat del planeta i l'economia de les zones rurals, així com potenciar el seu consum com a mínim tres vegades per setmana, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquesta efemèride ha estat aprovada per l'Assemblea de l'ONU per unanimitat i s'emmarca clarament dins dels anomenats «Objectius 2030 de l'ONU per al Desenvolupament Sostenible i Fam Zero». Les lleguminoses han estat cultius tradicionals a Espanya, on és present la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de gran qualitat per mongetes, llenties i cigrons.

Les lleguminoses pertanyen al grup de les angiospermes: es tracta de fanerògames que desenvolupen els òvuls tancats en els seus carpels. Com a fanerògames, al seu torn, compten amb òrgans reproductius que es poden veure en forma de flor, on es concreta la fecundació. S'estima que hi ha més de 700 gèneres i 19.000 espècies de lleguminoses repartides en gairebé tot el món. Els llegums constitueixen un component molt important de la dieta de l'ésser humà. La ingesta recomanada consisteix a prendre entre 2-4 racions de llegums a la setmana. Es considera una ració de llegums 70 grams en cru (1 plat normal individual de llegum cuit). Les lleguminoses són riques en proteïnes, minerals (calci, ferro i magnesi), vitamines del grup B i presenten un alt contingut en fibra i hidrats de carboni. Per què són importants? Les lleguminoses tenen la particularitat de formar en les seves arrels unes estructures especials anomenades nòduls. Aquests són el resultat de la interacció entre aquestes plantes i uns bacteris que són capaços de fixar nitrogen atmosfèric, en establir una simbiosi amb les plantes. Per aquest motiu, són espècies que ajuden a la fertilitat dels sòls, ja que aquest nitrogen a la llarga s'incorpora a la terra. Les lleguminoses s'utilitzen en gra, com farratgeres o ornamentals. En gra són espècies en què la utilitat primària resideix en les llavors més que en cap altra part del vegetal. L'interès de la llavor d'aquestes espècies rau en la seva ocupació en l'alimentació tant humana com animal, a causa del seu alt contingut proteic. En les espècies farratgeres s'utilitza una part de la planta diferent de la llavor, fonamentalment fulles i tiges, per a l'alimentació animal. Les lleguminoses farratgeres, per si soles o en cultius mixtos amb gramínies, resulten de gran interès en l'alimentació del bestiar boví i oví a causa del seu alt contingut proteic. A causa de la gran diversitat d'aquesta família, que conté des d'espècies herbàcies fins a arbòries amb una gran varietat morfològica i florística, són moltes les espècies que s'utilitzen amb fins ornamentals. Exemples: Robinia o Spartium, entre altres. Com hem comentat, Espanya és el país europeu on més llegums es consumeixen. No obstant això, els hàbits alimentaris estan canviant i el seu consum va disminuint. Segons les dades del Ministeri d'Agricultura, el volum de llegums consumits el darrer any va representar 140.888 tones; situant el consum per càpita anual de lleguminoses en 3,1 quilos (200 grams menys que l'any anterior). La superfície conreada de les lleguminoses gra (incloent-hi fava, pèsol, tramús, llentia, cigró, mongeta, veça, entre altres) ha baixat de forma notable en els últims 50 anys: només la soja ha augmentat a nivell mundial. La reducció es deu «a les oscil·lacions en la política de subvencions de la Unió Europea, els rendiments inestables d'alguns d'aquests cultius i la importació de la soja i el blat de moro a preus molt competitius. Recentment, està augmentant la demanda de les lleguminoses gràcies al fet que en la nova Política Agrària Comuna (PAC) es veuen afavorides per la nova diversificació de cultius», segons Agrodigital. Recordem que les lleguminoses són el principal grup de plantes que són capaces de fixar nitrogen de l'aire a les arrels i transferir-lo a la terra. Sabent que el nitrogen és part de l'alimentació bàsica de les plantes, en utilitzar lleguminoses estem reduint la quantitat de fertilitzants i beneficiant el nostre sòl. Aquestes plantes creixen de pressa i algunes espècies són utilitzades com «adobant en verd». El sistema radicular (arrels) és molt profund, ajudant a sostenir les plantes i creant espais a terra per l'aire i aigua. En zones amb sòls erosionats, compactats o amb poca matèria orgànica, s'utilitzen lleguminoses per formar el sòl. En l'agricultura regenerativa, les lleguminoses són una base important per manejar els nutrients a terra amb rotacions i associacions de cultiu. A més, les flors atrauen abelles i insectes benèfics, creant major biodiversitat en els cultius. La resolució de les Nacions Unides ressalta les propietats extraordinàries dels llegums, assenyalant que són «una de les principals i més assequibles fonts de proteïnes i aminoàcids d'origen vegetal per a una dieta saludable per a milions de persones de tot el món». A més, el cultiu de llegums és bàsic per al medi ambient per poder preservar la biodiversitat, ja que «les seves propietats fixadores de nitrogen contribueixen a augmentar la fertilitat del sòl; necessiten molt poca aigua, essent resistents a sequeres i gelades; i tenen una petjada de carboni més baixa que la majoria d'altres cultius», diu l'ONU. Un altre aspecte que ressalta l'ONU és el paper socioeconòmic que tenen, ja que «en molts països les dones són les principals responsables del cultiu de llegums, enfortint el seu paper dins de les economies rurals». La millor celebració d'aquest Dia Mundial és menjar llegums, que són saludables, sostenibles, fàcils de preparar i assequibles per a totes les famílies.