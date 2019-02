Google, Amazon i Inditex, les empreses més atractives per treballar per als universitaris

Els universitaris espanyols han triat Google, Amazon i Inditex com les tres companyies més atractives en les quals treballar, seguides per Mercedez-Benz, Apple i Mercadona, segons es desprèn dels resultats de la segona edició de l'estudi Compro Talent Universitari.

Per sota d'aquestes companyies, però dins del «top 10» també es troben Santander, Coca-Cola, Microsoft i BBVA. Guanyen posicions Amazon, Mercedes-Benz, Mercadona i Coca-Cola, mentre que Inditex, Apple, Santander i Microsoft baixen posicions. Només Google es manté en primera posició i BBVA en l'última.

Els universitaris consideren adequat percebre un salari mitjà de 1.325 euros mensuals en incorporar-se al mercat laboral. No obstant això, el gènere i la branca d'estudis triada varia aquesta quantitat. Les dones esperen una retribució un 11% inferior, mentre que els estudiants de Salut preveuen guanyar un 18% més que els d'Humanitats i Arts.

Un 55% valora com a factors d'elecció d'empreses per treballar una bona retribució, els beneficis i que els ofereixi una bona qualitat de vida, un apartat en el qual inclouen elements com la flexibilitat o el teletreball. Un 22% valora també la formació, el desenvolupament professional, els reptes laborals i professionals i la meritocràcia i el reconeixement.

A més, l'estudi conclou que els universitaris prefereixen treballar en companyies grans i amb presència internacional enfront de les petites. No els importa viatjar, encara que prefereixen residir a Espanya, donen lleugerament més valor a un salari fix i més segur que a un amb retribució variable i prefereixen treballar en equip i en un entorn estable.

Els principals canals d'informació que utilitzen en la cerca d'ocupació són les pàgines web i portals d'ús de l'empresa en un 20% dels casos, les xarxes socials en un 16% i en la recomanació d'algun familiar o amic.