El Govern espanyol vol implantar la «motxilla austríaca» a partir del 2020

El Govern inclou en la denominada Agenda del Canvi la implantació gradual del sistema de comptes individuals de capitalització per a la mobilitat a través de la creació del fons corresponent, conegut com a «motxilla austríaca», a partir del pròxim any, així com la simplificació i reordenació del menú de contractes a tres fórmules: indefinit, temporal estructural i formatiu.

Així figura en l'«Agenda del Canvi» presa en consideració aquest divendres pel Consell de Ministres, que inclou 60 noves mesures en formació i capital humà, transició ecològica, avanç científic i tecnològic, mercat laboral, igualtat i eficiència de l'Administració per a establir les bases d'un creixement «sostenible i fins i tot» a mitjà i llarg termini.

Entre les reformes incloses en l'agenda per a un mercat laboral «eficient i just» el Govern projecta per a 2020 la implantació gradual d'un sistema de comptes individuals de capitalització per a la mobilitat a través de la creació del fons corresponent.

Aquest fons permet als treballadors fer efectiu l'abonament de les quantitats acumulades a favor seu en els supòsits d'acomiadament improcedent, de mobilitat geogràfica, per al desenvolupament d'activitats de formació o en el moment de la seva jubilació. «Aquesta proposta s'abordarà en el marc del diàleg social perquè el seu disseny i aprovació compti amb els majors consensos possibles», assenyala el Govern.

També s'inclou la derogació dels aspectes més lesius de la reforma laboral de 2012, impulsar la lluita contra el frau laboral i la simplificació i reordenació del menú de contractes de treball a tres fórmules contractuals: indefinit, temporal estructural i formatiu.

Al seu torn, es contempla la revisió del sistema de pràctiques no laborals en empreses i reconduir als titulats amb estudis finalitzats als contractes laborals en pràctiques. Simplificar i reduir la càrrega burocràtica dels contractes de formació i aprenentatge i acostar els centres formatius a les empreses en col·laboració amb els agents socials i les comunitats autònomes és una altra de les metes.



Reforma de la seguretat social

L'Executiu programa també la reforma del sistema de Seguretat Social d'aquí a l'any 2024, en el marc del diàleg social amb ocupadors i empleats, i de la Comissió de Seguiment del Pacte de Toledo, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat del sistema a llarg termini

D'aquesta forma, s'aprovaran mesures per al reforç dels ingressos, revisió de les despeses i de la cobertura de determinats col·lectius i l'adaptació dels diferents paràmetres del sistema. Al costat del reforç del sistema públic, el Govern té previst desenvolupar la previsió social en les empreses amb sistemes de pensions complementàries acordats entre empresaris i treballadors, així com la reorganització de la Seguretat Social per a dotar de major eficàcia a la gestió amb menors costos.

Igualment, veuran la llum incentius en el mapa de prestacions i subsidis per a impulsar la cerca activa d'ocupació, i es reforçaran les polítiques actives dirigides a millorar l'ocupabilitat de les persones en situació de desocupació.

Unes altres de les mesures recollides en l'Agenda del Canvi en matèria de mercat laboral són l'elaboració d'un nou Estatut dels Treballadors, reformes per garantir la migració «ordenada, regular i segura» i un pla de retorn a Espanya.