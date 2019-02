Neix la revista «Temes Rurals» de la Fundació Món Rural

La Fundació Món Rural, ubicada a Lleida, ha impulsat la nova revista titulada Temes Rurals, que en aquests moments ja es pot consultar al seu web. La nova publicació té format digital i compta amb 9 articles elaborats per professionals sobre el desenvolupament econòmic, social, cultural i mediambiental del món rural. La publicació és de caràcter científic, però està orientada tant a acadèmics com al públic en general. L'objectiu de la revista és situar la ruralitat en l'escenari acadèmic, base per a la investigació sobre la temàtica i posterior foment de la innovació en els territoris rurals. També és una aportació bàsica per a la generació de debat, opinió i discurs entre les entitats, organitzacions i institucions que treballen per al desenvolupament de les zones rurals.



Principals temàtiques

La revista Temes Rurals s'estructura en cinc eixos temàtics: «Alimentació i sector primari», «Art, patrimoni i cultura rural», «Innovació i desenvolupament rural», «Paisatge i ecosistemes» i «Persones i activitat econòmica». La Fundació considera que aquesta classificació temàtica permet abordar de forma clara i ordenada els projectes més importants relacionats amb la ruralitat, tot difonent la tasca científica sobre el món rural, creant una xarxa d'experts i incentivant la investigació sobre aquestes qüestions. Algunes de les temàtiques dels articles són la nova generació de la pagesia al camp català, el desenvolupament del programa Leader a Catalunya, la lluita contra el canvi climàtic i les solucions que existeixen, entre altres. La Fundació apunta que la confecció del primer número de la revista ha recaigut en un equip coordinador especialitzat que ha establert la línia editorial, ha contactat amb els autors, ha recopilat el material i n'ha supervisat tot el procés de materialització.