Què és una opa?

Com ja he esmentat en aquesta columna en múltiples ocasions, el món de les finances i els mercats, a més de regir-se per les seves pròpies normes, té el seu propi vocabulari. Una sèrie de conceptes i paraules que no sempre són fàcils de comprendre, sobretot per a aquells no iniciats en la matèria. El terme OPA s'ha sentit freqüentment als mitjans, però aquest complex procés té les seves especificitats, i convé conèixer bé què suposen, sobretot si es vol començar a operar als mercats de valors. Les sigles OPA signifiquen oferta pública d'adquisició, una operació per la qual una o diverses empreses llancen una oferta de compra d'accions a tots els accionistes d'una societat que cotitza en borsa, per així aconseguir una posició de domini en aquesta firma o per quedar-se-la.

Aquesta oferta es realitza tant a l'empresa afectada com al propi regulador del mercat, ja que ha de ser un procés transparent per a totes les parts interessades. I a les societats cotitzades n'hi ha moltes que ho són, ja que les seves accions són propietat de milers de persones. Una OPA és una oferta de compra en ferm que l'empresa objecte de compra ha d'estudiar per acceptar-la o, per contra, negar-s'hi. I hi ha diferents formes de llançar-la. La més raonable seria l'amistosa, on s'arriba a un acord entre les parts sense cap problema. Encara que també hi ha hostils, on l'empresa que es vol adquirir es nega i maniobra per rebre ofertes d'empreses terceres més afins generant una guerra d'opes.

L'OPA d'exclusió és aquella que es llança amb l'objectiu de treure aquesta empresa del mercat. És a dir, que les seves accions deixin d'estar en circulació.

Per tant, una OPA d'exclusió es porta a terme perquè la companyia deixi de cotitzar i les seves accions deixin de tenir liquiditat. Aquest és precisament el punt que més interessa als accionistes perquè té repercussions directes en ells. Quan això succeeix, els inversors que tenen accions de l'empresa que es retirarà del mercat han de vendre-les. Si no ho fan, quan la companyia estigui fora de cotització s'hauran quedat amb uns títols sense liquiditat. És a dir, no podran vendre'ls llevat que trobin un comprador privat. Si no es venen les accions abans que s'accepti l'OPA, els experts recomanen acceptar l'oferta de l'empresa que la llança, encara que no s'estigui d'acord amb el preu, ja que posteriorment seria més complicat poder-les vendre.