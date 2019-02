«La companyia que no sàpiga on vol ser en deu anys en cinc no existirà»

Carme Hortalà va començar la seva carrera professional el 1991 en el departament de Finances de l'Ajuntament de Barcelona com a responsable del risc de tipus d'interès i de divises del deute municipal. No va ser fins al 1997 que es va incorporar a GVC a la Subdirecció de la societat i del departament comercial i assumint la màxima posició després de la fusió amb Gaesco el 2008. L'entrevista es va fer a l'oficina que la companyia té al centre de Girona.

El gestor automatitzat de carteres d'inversió InbestMe ha tancat una ronda de finançament per un import d'1,3 milions que ha permès l'entrada en l'accionariat de GVC Gaesco com a principal soci estratègic, amb el 5,5% del capital total invertit. Aquesta inversió permet a Gaesco entrar de ple en el món digital, un procés que ja havia iniciat internament però que s'està accelerant els darrers temps.

Per què inverteix un gestor de valors tradicional en una empresa com InbestMe?

Per fer inversió podem fer gestió activa o passiva. GVC Gaesco sempre ha sigut molt d'una empresa de gestió activa i no tenim passiva. La gestió passiva admet quelcom que l'activa no permet gaire, que són les petites inversions perquè surten més cares. La gestió passiva és més barata. Una persona pot invertir quantitats petites, ja no parlem de milions. InbestMe ens permet, d'una banda, digitalitzar la companyia i, de l'altra, arribar a un seguit de clients que ens era més difícil d'arribar.

GVC Gaesco abandona l'economia tradicional?

A InbestMe tot és digital i ens està ajudant a digitalitzar-nos. Però nosaltres seguim essent una companyia de l'economia tradicional, que ens agrada veure el client. Cada cop més, hi ha clients més autodidactes, que ja venen amb informació i que això de parlar de diners no els agrada. I això també ens ajuda a entrar en els joves.

I per què són vostès socis estratègics i quina diferència hi ha respecte dels altres?

Quan es fa una ronda de finançament es poden buscar socis capitalistes, que posin diners, o socis que aportin alguna cosa més. Aportem coneixement del sector i sinergies. L'objectiu és aconseguir més capil·laritat també a Girona i fer, d'alguna manera, un salt generacional. La majoria dels joves ara ja no tenen l'obsessió de la casa i la hipoteca. I estan veient que posant 200 euros al mes, al final de juny pregunten si poden fer un gran viatge.

Hi ha una cosa que ha canviat poc en tota la història. La seva mare, Maria Àngels Vallvé, és encara l'«alma mater» de la companyia.

Sí, sempre ha estat l'ànima de la companyia. Va ser la primera dona agent de canvi i borsa a Espanya. Abans només podien ser-ho els homes. Després va comprar als socis Garçón i Contreras les seves respectives parts per crear GVC: Gestió de Valors i Canvis. Posteriorment, i amb la idea d'anar consolidant la societat va decidir adquirir la branca d'activitat borsària de la també Societat de Valors barcelonina Gaesco el 2008. I en el 2013 va comprar l'antiga Societat de Valors del Grup Bankia, creant així en l'actualitat el grup financer GVC Gaesco Beka, que ara dirigeixo jo.

Quina és l'«especialitat» d'un gestor de valors com el seu?

Podem oferir dos serveis: a l'inversor i a l'emissor. A l'emissor, les grans companyies cotitzades se les emporten els grans. Les nostres són les cotitzades que no estan a l'Ibex, els oferim poder sortir al Mercat Alternatiu Borsari (MAB), col·locacions de bons, organitzar les juntes d'accionistes, etc. Però el nostre gran departament és l'inversor. I avui dia busquem convertir l'estalviador en inversor. Sobretot ara que els tipus d'interès estan baixos i els bancs no donen res.

En una època de tancament d'oficines, vostès mantenen el que tenen.

Sí. Utilitzem el canal digital, però també el presencial. Són molt compaginables. El dia que tenen un problema, els inversors et volen venir a veure. Volen parlar les coses.

I en un món tan canviant, com veu el futur de la companyia.

La companyia que no sàpiga el que vol ser en deu anys d'aquí a cinc no existirà.

I els treballadors tampoc treballaran en el lloc que treballen.

Sí, sí. Si no es té una idea molt clara, un projecte, no treballaran al mateix lloc. Estem en ple desenvolupament d'un pla estratègic. El nostre objectiu és seguir donant un bon servei al client. I si el mercat ens porta cap als fons d'inversió, tindrem molts fons d'inversió. Però si el mercat ens porta cap a molta especulació, tindrem molta especulació. El que tenim clar és que volem donar un servei. Amb els nostres productes o amb els altres. Com a idea, m'agrada pensar que serem el metge de família de la salut financera. Per la proximitat, per la confiança i pel coneixement pels seus estalvis i per les seves inversions. Però tenir clients molt temps és una garantia de la viabilitat de l'empresa.