Autoescoles de taxis de Barcelona fan descomptes a conductors de VTC

Autoescoles de taxis de Barcelona ofereixen descomptes i facilitats perquè els conductors de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) que han perdut la feina després de la sortida de Uber i Cabify de la capital catalana es passin al taxi, on es calcula que hi ha 1.000 places d'assalariats a cobrir.

Les dues multinacionals van decidir abandonar Barcelona després que la Generalitat aprovés la nova regulació del sector, que obliga a precontractar aquest tipus de serveis amb un mínim de 15 minuts d'antelació, termini que presumiblement ascendirà fins a l'hora en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez, va explicar que, en conèixer les intencions d'Uber i Cabify, alguns dels conductors de VTC es van organitzar i van contactar amb els taxistes perquè els ajudessin a passar d'un sector a l'altre. «Al final són treballadors com nosaltres i al taxi hi ha feina per a tots», va destacar Álvarez, que es troba en plena ronda de contactes amb les autoescoles de Barcelona perquè facilitin a les persones que acreditin que han perdut la feina en VTC l'accés als cursos per obtenir el carnet de taxista.

Una de les empreses amb la qual ja hi ha un acord tancat és l'Autoescola Solano, que és la més gran de Barcelona que imparteix cursos per a aquest tipus de llicència. La principal facilitat que se'ls ofereix és la possibilitat de finançar el curs, que costa 445 euros, a cost zero, de tal manera que només se'ls demana un dipòsit inicial de 100 euros.