El Banc d'Espanya avisa del perill de les monedes virtuals perquè no estan regulades

El Banc d'Espanya ha recordat que les monedes virtuals no es troben regulades a l'ordenament jurídic espanyol, no són supervisades de cap manera, ni estan acollides a sistemes de garantia de dipòsits, i alhora va advertir dels seus riscos. En una entrada al seu bloc per al Client Bancari, l'autoritat monetària va destacar el fet que a Espanya no s'ha aprovat fins al moment cap llei sobre les monedes digitals, de manera que no hi ha cap empresa o plataforma autoritzada per a l'intercanvi de les mateixes. Així mateix, el Banc d'Espanya ha explicat que les criptodivises estan subjectes a fortes oscil·lacions a causa que el seu valor depèn del fet que hi hagi altres usuaris disposats a adquirir-les. «La formació del preu no és transparent i es podria manipular», va avisar.

De la mateixa manera, la seguretat en les transaccions amb aquests actius no és la mateixa que als sistemes de pagament tradicionals, mentre que són comuns els múltiples incidents operatius i de robatoris a través d'atacs informàtics. En cas d'adquisició de béns i serveis mitjançant criptoactius, per a qualsevol consumidor seria «missió impossible» reclamar els seus drets si sorgís un problema amb el pagament o amb el producte adquirit.