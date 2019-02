Les empreses i bancs espanyols hauran de refinançar 224.000 milions de deute

Les empreses i bancs d'Europa hauran d'afrontar en els propers cinc anys el venciment de títols de deute per un import total de 3,5 bilions d'euros, incloent 224.000 milions d'euros en deute corporatiu espanyol, aproximadament el 40% de tots els venciments que es produiran entre 2019 i 2023 a nivell mundial, coincidint amb l'inici de la retirada dels mercats del Banc Central Europeu (BCE), que el passat mes de desembre va donar per acabat el seu programa de compra d'actius i només intervindrà a través de la reinversió dels venciments dels títols en el seu balanç, segons S&P Global Ratings.

«Les condicions creditícies a Europa probablement seran més difícils», adverteixen els analistes de l'agència, assenyalant que a mesura que el BCE va reduir el volum de les seves compres netes d'actius, els inversors han reavaluat el preu del risc i els spreads dels bons d'empreses s'han ampliat «substancialment». «Aquesta tendència ja està en marxa per a les empreses amb grau especulatiu», apunten.



«Bons escombraries»

A la seva anàlisi, S&P Global Ratings calcula que dels 3,5 bilions de venciments de deute corporatiu que es produiran en els propers cinc anys, al voltant de 457.000 milions d'euros, un 13% del total, corresponen a deute actualment qualificat com a «bo escombraries», de la qual 42.600 milions han estat emesos per entitats financeres i els restants 414.300 milions per empreses.

Tenint en compte el volum de venciments anuals entre 2019 i 2023, aquest any s'espera la maduració d'un total de 652.600 milions d'euros, dels quals únicament 39.800 milions corresponen a deute especulatiu, mentre que en el proper exercici caldrà refinançar 743.500 milions en bons corporatius, incloent 64.100 milions de deute «escombraries», i el 2021 la xifra total de venciments serà de 683.400 milions, amb 77.500 milions en bons amb ràting per sota del grau inversor.

L'exercici amb més volum de venciments de deute empresarial previst a Europa dins de l'horitzó analitzat serà el de 2022, amb un total de 775.000 milions d'euros, incloent 134.300 milions de bons escombraries. En aquest sentit, 2023 registrarà una xifra una mica menor de venciments agregats, amb un total de 678.600 milions, però tindrà un major volum de deute especulatiu que haurà de ser refinançat, amb un total de 141.200 milions.

Les entitats financeres europees hauran d'afrontar en el pròxim lustre venciments de deute per import d'1,88 bilions d'euros.