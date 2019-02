El Suprem rectifica: les empreses no estan obligades a tenir un menjador per als treballadors

Conxi Molons

El Tribunal Suprem assegura que no hi ha obligatorietat per a les empreses a habilitar un menjador per als seus treballadors. En una sentència del passat desembre, argumenta que no hi ha cap norma en vigor, de caràcter legal o convencional, de la qual pogués desprendre que l'empresari està obligat a instal·lar un menjador d'empresa.

Es tracta d'un canvi de criteri, ja que fins ara, el Tribunal Suprem considerava vigent un decret de l'any 1938 segons el qual "tota empresa subjecta a un règim de treball que no concedeixi als seus obrers un termini de dues hores per dinar, i aquelles en què ho sol·liciti la meitat del personal obrer estan obligades a habilitar un local-menjador que els permeti efectuar els seus menjars a cobert dels rigors del temps, i proveït de les corresponents taules, seients i aigua en quantitat suficient per a la beguda, neteja personal i neteja d'utensilis. El local estarà condicionat per a poder escalfar els àpats"

En la seva darrera sentència, el Tribunal Suprem considera que l'esmentada normativa no està vigent, i que s'hauria d'aplicar un Reial Decret de 1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, que no imposa, com a regla general, l'obligació de disposar de servei de menjador d'empresa en centres de treball.

L'única excepció, és "en els treballs a l'aire lliure en què hi hagi un allunyament entre el centre de treball i el lloc de residència dels treballadors, que els impossibiliti per tornar cada dia a la mateixa, aquests treballadors han de disposar de locals adequats destinats a dormitoris i menjadors"

A la vista de la sentència, segons els experts, la instal·lació del menjador en una empresa es converteix en objecte de la negociació col·lectiva, de manera ho han d'acordar l'empresa i la representació legal dels treballadors.