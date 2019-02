Absolts tots els acusats pels sobresous de Catalunya Caixa

L'Audiència de Barcelona ha absolt de tots els delictes els 41 acusats del 'cas Catalunya Caixa', jutjats per administració deslleial i apropiació indeguda, entre els quals l'expresident de l'entitat Narcís Serra, Adolfo Todó, ex-director general, Joan Güell, vicepresident primer, i Antonio Llardén, vicepresident segon. El tribunal no aprecia comportament delictiu ni en la decisió mateixa ni en el procés que va conduir fins a la decisió. Tot i que assenyala l'evident situació de recessió en la qual es van produir les decisions, entén que els informes existents en la causa i les testificals acrediten la inexistència d'elements que permetin tipificar els acords perseguits com a delicte.

Els delictes d'administració deslleial i d'apropiació indeguda es van entendre així per les acusacions pels acords aprovats en dues reunions del Consell d'Administració de l'entitat en els quals, en plena crisi econòmica, amb notable reducció dels beneficis, es va incrementar el salari d'alguns dels principals responsables.

La fiscalia va rebaixar a tres anys la petició de presó per a Serra i Todó per dos delictes d'administració deslleial. La fiscalia també demanava una multa de 67.500 euros per a tots dos.