El comitè d´empresa convoca una nova vaga perquè Nestlé negociï

El comitè d'empresa de Nestlé de Girona ha convocat una nova vaga el 10 d'abril i acusa l'empresa de no asseure's a negociar amb els treballadors. El sindicat majoritari, UGT, va anunciar ahir també dues concentracions de protesta, el 27 de febrer davant de la seu de la Generalitat a Girona i el 14 de març a la seu de la companyia a Esplugues de Llobregat.

El secretari general del sindicat a Girona, Xavier Casas, va assegurar que la multinacional està fent una «rabieta» i alerta que està «en joc» el prestigi de la marca. En aquest sentit, va afirmar que des de la vaga del 24 de gener no hi ha hagut cap acostament i que, a hores d'ara, no saben si mantenen l'increment de l'1,5% o han tornat a «la casella de sortida».

El comitè reclama un 3% per recuperar la pèrdua de poder adquisitiu. Les protestes s'han acordat per majoria al comitè (format per cinc sindicats) però la CGT va decidir convocar una altra vaga el 20 de febrer pel seu compte i que va anunciar hores abans de la roda de premsa.

El sindicat majoritari UGT acusa la multinacional de negar-se a negociar. De fet, el secretari general del sindicat a Girona, Xavier Casas, diu que des de la vaga del mes de gener no hi ha hagut cap acostament i el representant del comitè, Lluís Parra, assegura que, a hores d'ara, no saben si l'empresa manté la proposta d'increment de l'1,5% o l'ha retirat, tal i com havia «amenaçat» abans de la mobilització.

El sindicat reclama que ­s'asseguin a abordar el problema i alerta que el «prestigi» de la marca està «en joc». «Després de cinc anys de pèrdua de poder adquisitiu, els treballadors de Girona han dit prou perquè estan farts de veure que la fletxa d'increment de beneficis de Nestlé va cap amunt i la dels treballadors, cap avall», assegura Casas. També va acusar l'empresa d'actuar com «una criatura» i fer una «rabieta». «No volem el conflicte però tampoc volem estar en una injustícia», insisteix.

El representant del comitè, ­Lluís Parra, va recordar que els treballadors reclamen un increment del 3% per recuperar la pèrdua de poder adquisitiu, que durant els últims anys ha estat, diu, de l'1,9%.

Parra diu que la decisió s'ha pres per majoria dins el comitè (que té sis membres d'UGT, cinc de CSIF, tres de CCOO, tres de CGT i dos de Treballadors Units). «Hi va haver una discrepància sobre els dies de la vaga, CGT va proposar dos dies més de vaga i CCOO, un més, però vam acordar que parlaríem de convocar-ne una altra si l'empresa retirava la proposta feta», afirma.

Malgrat això, ahir al matí la CGT va enviar un comunicat anunciant una altra vaga pel 20 de febrer i assegurant que el comitè «caigut en la divisió i en la submissió a la calma que només beneficia l'empresa». «Des de CGT creiem que aquesta data és massa tard, molt i molt llunyana, que la lluita no ha de decaure i s'ha de seguir amb el que es va demanar en assemblea de treballadors», afirmen.