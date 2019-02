De Guindos alerta de la desacceleració de la zona euro en l'economia global

La desacceleració experimentada en la zona euro i en el conjunt de l'economia global convida a abordar amb prudència les decisions de la política monetària, segons va apuntar el vicepresident del BCE, Luis de Guindos, qui va subratllar que l'institut emissor no escometrà la seva primera pujada de tipus fins al cap de l'estiu en funció de l'evolució de la taxa d'inflació i de l'economia.

En aquest sentit va dir que «el perfil de desacceleració és bastant evident», va reconèixer el vicepresident del BCE durant la seva intervenció en un acte organitzat per Deusto Business School i KPMG, on va assenyalar igualment que probablement les noves previsions macroeconòmiques del BCE, que es publicaran al març, «no seran gaire diferents de les publicades per la Comissió Europea», que va rebaixar sis dècimes la setmana passada el creixement de la zona euro.