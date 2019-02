El preu mitjà dels habitatges nous a comarques gironines puja un 10%

El preu mitjà dels habitatges nous a comarques gironines ha pujat un 10% durant el 2018 i ja supera els 380.000 euros. Així ho recull el darrer estudi de l'Associació de Promotors de Catalunya, que se centra exclusivament en aquells pisos i cases que encara estan pendents de vendre's (tinguin o no l'obra acabada). Arreu de la demarcació, ara per ara n'hi ha 964. L'alça de preus s'explica per aquelles promocions situades o bé a primera línia de costa o bé al centre de Girona (que són les que tensionen la mitjana). Els promotors expliquen que, sobretot, aquells qui els compren són famílies o particulars que ja tenen una hipoteca pagada i que ara volen millorar. L'associació també lamenta que, durant els darrers anys, pràcticament no s'hagin fet pisos de promoció oficial.