L'AED presenta un codi ètic i normes de conducta per als directius

L'Associació Espanyola de Directius (AED) ha presentat un codi i unes normes de conducta per als directius, amb la finalitat d'abordar qüestions com el compliment de la legalitat, la integritat en la professió directiva o la sostenibilitat. El document és fruit del treball de la Comissió d'Ètica, Valors i Bon Govern de l'AED, integrada per Jordi Canals (ex-director general de l'IESE); els catedràtics Adela Cortina i Antón Costas; Alberto Durán (vicepresident executiu de la Fundació ONCE); Isidre Fainé (president de la Fundació La Caixa); Rosa García (expresidenta de Siemens); els advocats Antonio Garrigues i Miquel Roca i Xavier Brossa (vicepresident primer d'AED). Segons el president de l'AED, Juan Antonio Alcaraz, és fonamental dotar els directius d'un marc de conducta i valors que tingui en compte la influència que exerceixen tant en la seva organització com la societat.