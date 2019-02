Pimec alerta que 950 empreses gironines paguen en excés en l'Impost de Societats

La patronal de la mitjana i petita empresa catalana, PIMEC, assenyala que la majoria de les pimes catalanes podrien estalviar-se milers d'euros en l'Impost sobre Societats. L'entitat alerta que un 90% de les empreses desconeixen les deduccions fiscals que existeixen en les activitats de recerca, desenvolupament i innovació, uns ajuts que va introduir el Govern per millorar la competitivitat empresarial.

Segons els seus càlculs, unes 950 empreses de les comarques gironines paguen en excès per aquest Impost per no conèixer les deduccions que podrien aplicar. Aquests ajuts, però, no només tenen a veure amb la innovació tecnològica; també fan referència a la innovació de productes i processos i, fins i tot, permeten deduir hores de personal, subcontractacions i col·laboracions externes, i patents i prototips, entre d'altres.



Fins a un 59% d'estalvi

La patronal de les pimes assenyala que aquests incentius fiscals poden arribar a suposar fins a un 59% d'estalvi en l'Impost sobre Societats i apunta que moltes de les pimes catalanes o bé no estan aplicant les deduccions o bé no ho estan fent correctament.

Pimec acompanyarà totes aquelles petites i mitjanes empreses que generin nous productes o que introdueixin millores en alguna part dels seus processos productius, identificant totes aquelles activitats susceptibles de deducció i generant tota la documentació necessària per garantir la seguretat davant l'administració pública.