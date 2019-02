Red Eléctrica compra a Abertis el 89,68% d'Hispasat per 949 milions

Red Eléctrica ha arribat a un acord per adquirir el 89,68% de les accions que Abertis té actualment a Hispasat a un preu que puja a 949 milions d'euros. Un cop efectuada la transacció, Red Eléctrica Corporación tindrà el 89,68%, la SEPI el 7,41% i CDTI, el 2,91%. L'operació compta amb l'aprovació dels consells d'administració de les dues empreses, però a causa de la rellevància estratègica de l'operador de satèl·lits, el Consell de Ministres i els organismes reguladors hauran d'autoritzar-la. Els terminis d'adquisició no es completaran fins al segon trimestre del 2019, segons Red Eléctrica, participada per l'Estat a través de la SEPI en un 20%. L'adquisició serà finançada amb deute extern i sense recurs a l'accionista i, un cop amb totes les autoritzacions, s'efectuarà el pagament de la transacció; està prevista la integració d'Hispasat amb efectes econòmics des de l'1 de gener.