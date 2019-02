El jutge envia a presó el cofundador d'iDental extradit des del Regne Unit

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha enviat a presó provisional al cofundador d'iDental, l'odontòleg José Antonio García Pellicer, després de prendre-li declaració aquest dilluns passat i després de ser lliurat a les autoritats espanyoles per Regne Unit en compliment d'una euroordre tramitada en tot just un mes. García Pellicer residia a Londres quan el passat 16 de gener es va ordenar la seva detenció per la macro estafa d'aquestes clíniques dentals low cost.

Segons fonts jurídiques, García Pellicer, acusat entre d'altres, de delictes d'administració fraudulenta per la gestió de la xarxa de clíniques al costat del seu soci Vicente Castañer Blasco, va declarar davant el jutge que la «culpa» de la caiguda en desgràcia d'iDental va ser la pèrdua de confiança dels inversors per la mala fama d'aquest tipus d'assistència low cost després de l'escàndol de VitalDent.

En concret, va sostenir davant el jutge que aquesta pèrdua de confiança va derivar en un minvament en el finançament de tres i quatre milions d'euros al mes, situació que es va tornar dràstica quan una altra entitat els va retirar el milió i mig d'euros al mes amb què els venia finançant. Va ser així com s'haurien vist abocats a recórrer al fons inversor Weston Hill per vendre la companyia, segons la seva visió dels fets.

No obstant això, la recerca el situa com un dels responsables d'un forat que va acabar enfonsant la companyia, perquè van promoure una política d'obertures sense control que va generar un forat insalvable fins que l'octubre de 2017 van vendre iDental al fons Weston Hill, els socis del qual estan ja a la presó provisional per la mateixa causa.

Si els primers estan investigats per administració fraudulenta i delictes contra la Hisenda Pública -per impagament d'impostos-, en el cas dels segons la recerca apunta fins i tot a un possible delicte d'organització criminal perquè el modus operandi que van utilitzar en iDental seria similar al que van aplicar amb Instituts Odontològics, una cadena que ja controlaven i per a la suposada expansió de la qual haurien estafat a un fons estatunidenc, Ares, 35 milions d'euros.

Els investigadors sospiten que els socis de Weston Hill Luis Sans i José María Garrido, tots dos ja a la presó provisional, tenien la idea de fusionar Instituts Odontològics amb iDental i vendre el resultat a un fons mexicà amb el qual haurien donat un «pelotazo» de 100 milions d'euros. Els diners, d'acord a les mateixes fonts, els hauria servit per saldar el deute amb Ares o per tornar a repetir el mateix tipus d'operació amb una altra empresa diferent.

En aquest sentit, la recerca apunta que els socis de Weston Hill, que presumptament es dedicava a reflotar empreses en crisis, haurien estat buscant el seu propi enriquiment a través dels fons desemborsats per tercers inversors nacionals i estrangers en les mercantils en les quals ells entraven, un capital que atreien sabent la inviabilitat econòmica d'aquestes inversions i en perjudici de treballadors, proveïdors i clients.

El jutge investiga en concret si aquesta estructura societària va incórrer en la comissió d'estafa continuada, apropiació indeguda, falsedat documental, administració fraudulenta, lesions, contra la salut pública, alçament de béns i blanqueig de capitals.