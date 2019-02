Un jutjat diu que un «rider» de Glovo era un fals autònom

El Jutjat social número 33 de Madrid ha decretat que un repartidor de Glovo acomiadat operava com a fals autònom per a la plataforma i que en realitat existia una «relació contractual» amb aquesta empresa.

En la sentència també es declara nul l'acomiadament que va sofrir aquest rider durant una vaga espontània que va tenir lloc el setembre de 2018 i ordena la readmissió «de forma immediata» al seu lloc de treball, amb l'abonament dels salaris que va deixar de percebre.

La sentència judicial estableix que aquest acomiadament «resulta atemptatori als seus drets fonamentals de llibertat d'expressió i vaga». Per tant, condemna Glovo a tornar a incorporar el repartidor. Contra la decisió cap recurs de suplica davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid. El jutjat veu provat que existeix una relació laboral entre el repartidor i Glovo, atès que sense el suport que aporta la plataforma per mitjà de les tecnologies d'informació i comunicació (TIC), la seva activitat seria impossible. «El repartidor mai podria fer la seva tasca desvinculat de la plataforma», diu.