Coca-Cola quintuplica el seu benefici l'any 2018, fins a 5.707 milions

El fabricant de refrescos The Coca-Cola Company va obtenir un benefici net atribuïble de 5.707 milions d'euros el 2018, xifra que suposa multiplicar per cinc els seus guanys de 1.248 milions de dòlars (1.107 milions d'euros) un any abans, quan la multinacional d'Atlanta va assumir un impacte extraordinari de 3.192 milions d'euros per l'entrada en vigor de la reforma fiscal dels Estats Units.

La xifra de negoci de Coca-Cola el 2018 va assolir els 31.856 milions d'euros, un 10% menys que en 2017, com a conseqüència de l'impacte negatiu del tipus de canvi i la reestructuració de les embotelladores de la companyia.