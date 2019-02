Emprenedors gironins creen una web per aprendre anglès

Quan s'aprèn un idioma, no n'hi ha prou amb parlar-lo. És essencial que els altres t'entenguin. Partint d'aquesta premissa, quatre emprenedors gironins han creat Lewolang, una web per aprendre anglès que es basa en un sistema de reconeixement de veu i que posa el focus en l'entonació i la pronúncia. A diferència d'altres cursos on line, aquí no s'escolten frases enllaunades. Es posen en context i, sobretot, s'incideix en la fonètica. "Allò que ens interessa és que l'usuari interactuï i rebi feedback, perquè així millora en poc temps", explica Manel Llopis, un dels creadors de Lewolang. La web inclou fins a 120 temes repartits en tres nivells de dificultat. La pàgina fa un mes i mig que va entrar en línia i ja compta amb uns 2.000 usuaris registrats.

La idea que ara s'ha acabat traduint en empresa se li va acudir a Llopis ara fa cinc anys. Aleshores, aquest enginyer gironí feia classes particulars de matemàtiques al fill d'un amic seu. Durant els repassos, però, Llopis va adonar-se que l'adolescent tenia un nivell molt baix d'anglès.

A partir d'aquí, l'enginyer va decidir crear un mètode per aprendre l'idioma que s'allunyés d'aquells més tradicionals. I que sobretot, posés l'estudiant davant d'un context real. "És a dir, la clau és saber si una persona de parla anglesa entendrà allò que tu li dius", explica Manel Llopis.

Per això, Lewolang posa el focus en l'entonació i la pronúncia. "Hem partit de la base que no es pot aprendre un idioma com l'anglès si no es parla correctament", concreta Llopis. I hi afegeix: "Per tant, allò que és important és que l'usuari interactuï i rebi feedback; que se li digui què és allò que diu bé i què és allò que pronuncia malament".

I aquí és on entra en joc allò que diferencia Lewolang d'altres webs que ensenyen anglès on line. La pàgina incorpora un sistema de reconeixement de veu que analitza no només com l'estudiant pronuncia les paraules, sinó també quina entonació dona a les frases. "La mecànica és parlar, gravar-se, escoltar-se i si hi ha errors, corregir-los; d'aquesta manera, amb poc temps s'aconsegueixen millores substancials", explica Llopis.



Situacions reals

La pàgina, sobretot, és molt visual. Quan l'usuari aprèn vocabulari o gramàtica, tot s'acompanya amb imatges. I tan sols fent un clic, l'alumne pot escoltar com es pronuncia cada paraula, gravar-se i veure si ho ha pronunciat bé.

A més, a l'hora de practicar, Lewolang inclou nombrosos diàlegs que recreen escenes reals (a través de diferents situacions que viuen els membres d'una família). I és aquí on, sobretot, s'incideix en la pronúncia i l'entonació. "L'usuari no escolta locucions sintetitzades; allò que hem fet és buscar actors nadius, 100% anglesos, que interpreten cada context i donen a cada frase el to que li pertoca", subratlla Llopis.

La pàgina web inclou fins a 120 temes repartits en tres nivells de dificultat. Cadascun d'ells inclou vocabulari, gramàtica, un diàleg i un test final. En cas que l'estudiant vulgui, també té opció de fer tutories a través d'Internet.

D'esquerra a dreta, Marc Canals, Manel Llopis i Aida Murillo, tres dels quatre emprenedors que han impulsat Lewolang - ACN

Un acrònim, quatre emprenedors

El nom de l'start-up, Lewolang, ja és tota una declaració d'intencions. Neix a partir de l'acrònim de tres paraules angleses: 'learn' (aprendre), 'words' (paraules) i 'languages' (llenguatges). Al darrere del projecte, a més de Llopis hi ha tres emprenedors més: en Rubén Hernández (estudiant d'ADE i Dret), l'Aida Murillo (mestra d'anglès) i en Marc Canals (programador informàtic).

La pàgina web fa un mes i mig que va entrar en línia i ja compta amb uns 2.000 usuaris registrats. I d'aquests, una vintena ja han contractat cursos. Per fer-se'n una idea de les tarifes de Lewolang, un curs de tres mesos on line costa 59 euros; un de mig any, 89 euros, i un d'un any, 149 euros.

Llopis explica que Lewolang es dirigeix a dos tipus d'usuaris. Per una banda, aquells que vulguin aprendre anglès partint de zero de manera autodidacta; i per l'altra, aquells estudiants que ja sàpiguen l'idioma però que vulguin millorar-ne la parla. "Amb l'anglès, és molt important saber pronunciar i entonar bé; i això, amb un curs d'acadèmia és molt difícil d'aconseguir", explica l'enginyer.

Lewolang, amb seu a Riudellots de la Selva, aprofita l'impuls que li dona Internet per enfocar-se també cap a l'altra banda de l'Atlàntic. "A més de Catalunya i Espanya, també hem començat a comercialitzar a Mèxic i Colòmbia", concreta Manel Llopis. I per als propers mesos, a més de continuar estenent-se a l'Amèrica Llatina, els emprenedors ja tenen altres projectes en ment. Entre aquests, crear una aplicació mòbil o adaptar la web al portuguès (per obrir-se al Brasil).