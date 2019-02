Els vidus que cobrin una altra pensió baixa tenen dret a la base del 60%

Els pensionistes de viduïtat amb 65 o més anys que no tinguin ingressos superiors als 7.569 euros anuals han vist incrementada la base reguladora de la seva pensió des del 52% al 60% en els últims mesos, elevant així la quantia de la prestació que reben.

Un dels requisits que havien de complir perquè la seva base pugés era no percebre una altra pensió pública. Així era almenys quan el passat 1 d'agost va entrar en vigor l'increment de la base reguladora des del 52% al 56%. Des de l'1 de gener d'aquest any, als pensionistes de viduïtat amb 65 o més anys i amb ingressos inferiors a 7.569 euros anuals se'ls ha pujat la base reguladora des del 56% al 60%, però aquesta vegada el Govern ha introduït una novetat per a quan existeixen pensions concurrents: la pujada de la base reguladora de la pensió de viduïtat pot ser compatible amb el cobrament d'una altra pensió pública sempre que aquesta sigui d'una quantia baixa.