Impuls per detectar les immatriculacions de l'Església

Unió de Pagesos (UP) i l'Associació de Micropobles de Catalunya van signar aquest dilluns un conveni de col·laboració per treballar conjuntament en la difusió de les immatriculacions que ha fet l'Església a tot el territori. Ambdós ens volen promoure una plataforma en defensa del patrimoni local català que en molts casos ha estat expropiat, sobretot per part dels bisbats. L'objectiu és seguir investigant i demostrar a les administracions que es tracta d'un problema generalitzat a tot Catalunya.

El membre de la Comissió Permanent Comarcal del Bages d'Unió de Pagesos Joan Casajoana explica que han elaborat un document per demostrar les immatriculacions per part d'institucions eclesiàstiques a algunes comarques centrals, com ara l'Anoia, el Bages i el Berguedà, i la propera setmana s'hi afegirà el Solsonès, a l'espera que l'administració ho faci a tot el territori. «Es tracta d'una prova que això ha existit. La investigació ens serveix per convèncer el Govern que demani a Madrid totes les immatriculacions que hi ha hagut a Catalunya i demostrar que és un problema global», subratlla Casajoana, afegint que «nosaltres fem la tasca primera de denunciar i investigar, però ara s'ha de fer un treball poble per poble i intentar reunir tota la documentació».



Problema des de fa anys

Casajoana apunta que la investigació va venir quan «estàvem buscant esglésies pageses i vam veure que n'hi havia molt poques, la majoria de les quals estaven immatriculades pels bisbats». El mateix aclareix que els bisbats s'han quedat durant anys territoris privats i parròquies locals que no els pertanyien. Casajoana critica l'apropiament de béns parroquials que són històrics i comunitaris sense «haver construït mai cap església o cementiri, sinó que ho han fet les parròquies locals i la gent dels pobles».