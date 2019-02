Invents que destruiran ocupació

El procés de destrucció d'ocupació, provocat pels avenços tecnològics, és inevitable. Sens dubte, n'hi haurà de nous, però hi haurà llocs de treball actuals que aguantaran quinze o vint anys, i d'altres que desapareixeran, de ben segur en menys d'una dècada o quedaran reduïts a la mínima expressió. Tot i que cada país té la seva pròpia situació, en un món cada vegada més globalitzat, el futur de les professions és similar a tot el món desenvolupat.



Els vehicles autònoms

Crear el cotxe sense conductor s'ha convertit en el repte de grans empreses com Google o Uber. Al transport, a la missatgeria, a l'agricultura i a la construcció, entre d'altres, tots els llocs de treball de xofer s'aniran reemplaçant per robots. Això també afectarà l'eliminació de professions que compleixen funcions complementàries a la conducció, com els agents d'assegurances, els policies de trànsit i els professors d'autoescola. Fins i tot els tallers mecànics tindran menys feina per la conducció més eficient dels robots.



Els drons

A dia d'avui ja s'utilitzen drons per revisar l'estat de la xarxa elèctrica, per realitzar mapes, com a operadors de càmeres de seguretat, detecció i vigilància d'incendis, difondre pesticides, entre moltes altres tasques. Per tant, cartògrafs, electricistes i vigilants estan en risc. La professió que més afectarà serà la de carter. Aquesta ocupació ha superat l'aparició d'internet, la digitalització de tota l'administració i de les relacions empresarials, sobretot per l'auge d'enviaments de paquets gràcies a empreses com Amazon. Lamentablement, el dron serà la seva sentència.



El robot cambrer

Serà una gran amenaça per al sector de l'hostaleria. Des de 2009, a països com la Xina o Tailàndia s'utilitzen robots-cambrers. Yumbo és el model més conegut, uns robots que són capaços de prendre nota al client i servir el seu menjar a taula. Es mouen seguint les línies del terra però també disposen d'un sensor d'ultrasò per no xocar amb els objectes.



El robot assessor legal

Encara que sembli impossible pensar que una tasca tan complexa com llegir i analitzar les lleis pugui ser feta per un robot, això ja és una realitat. Ross és un sistema d'intel·ligència artificial que pot revisar detalladament milers de documents jurídics simultàniament. La implementació de sistemes robòtics en el sector de la justícia facilitarà la recerca d'informació, estalviant temps als advocats.

He seleccionat aquests quatre invents perquè de ben segur que tots tenim al nostre cercle més proper un cambrer, un carter, un conductor o un advocat. Però la intel·ligència artificial, les noves tecnologies i la cibernètica afectaran molts més llocs de treball. Altres exemples són:

-Els chatbots i els cercadors per veu, que podran substituir personal d'atenció al client.

- Les màquines d'autocobrament, que ja estan substituint el personal de caixa en grans supermercats. De fet, gairebé qualsevol mètode de pagament es farà de forma instantània a través del telèfon mòbil, el rellotge intel·ligent o qualsevol altra peça que inclogui un xip, eliminant el tracte personal.

- La banca en línia acabarà per destronar a la banca tradicional i això comportarà el tancament de sucursals. La relació amb les entitats financeres serà instantània a través d'aplicacions o amb assistents telefònics.

- Moltes agències de viatges ja estan tancant a causa de la digitalització. Ja no cal anar a una oficina per contractar paquets de viatges. Gràcies als webs en línia podem contractar vols i hotels a preus molt assequibles.

- L'aparició d'impressores 3D més barates, manejables i amb capacitat per treballar amb diferents materials, posaran punt i final a petites fàbriques o tallers.

Encara que segurament no semblin bones notícies, la societat moderna ja ha patit tres processos similars dels que es va saber recompondre: les tres revolucions industrials. Una dada significativa d'aquesta realitat és que, abans de la Segona Revolució Industrial, el 70% de la població treballava al camp, i que només un 1% dels llocs de treball que existien aleshores han arribat fins als nostres dies tal com eren.