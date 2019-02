La Jornada de les Empreses Agràries posa sobre la taula els reptes agroalimentaris actuals

L'escola Bell-lloc de Girona va acollir aquest dijous al vespre la vintena edició de la Jornada de les Empreses Agràries de les comarques de Girona amb el títol «Per a una alimentació S4Q (suficient, sana, segura, sostenible i de qualitat)», fent referència als reptes que existeixen actualment en relació amb el sector agroalimentari. Després d'una presentació a càrrec del director del Bell-lloc, Ignasi Canals, i de la ponència inaugural de la mà del sub-director general de Transferència i Innovació Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Jaume Sió, es va realitzar una taula rodona moderada per la directora de l'Escola Agrària de l'Empordà, Teresa Colell, en què es van presentar quatre projectes gironins que van coincidir en l'objectiu d'elaborar productes segurs i sostenibles que, a més, siguin de qualitat.

L'encarregat de fer la ponència inaugural, Jaume Sió, apunta que fins a l'any 2000 a l'escola Bell-lloc havien realitzat cicles formatius especialitzats en continguts agraris. En aquest sentit, «crec que d'alguna manera la jornada vol fer valdre el sector agroalimentari fent una trobada de discussió i visibilització». En el marc de l'esdeveniment, Sió va ser l'encarregat de protagonitzar la ponència inaugural que es va teixir a partir del desenvolupament de diversos conceptes relacionats amb l'agroalimentació i les demandes de la població avui dia.

El mateix apunta que un dels primers termes que va posar sobre la taula va ser el de «suficient», fent referència a la gran quantitat d'aliments que necessita tota la societat per viure. En aquest sentit, Sió destaca que «en un món que té els recursos finits, hem de gestionar aquest repte tenint en compte el creixement poblacional i el repartiment desequilibrat d'aliments». El mateix també recorda ressaltar l'àmbit de la «salut», ja que la preocupació al voltant de l'alimentació en relació amb la salut està en el punt de mira, afegint que la tendència «és anar cap a una alimentació més personalitzada». Sió també va posar èmfasi en la seguretat, ressaltant que «mai el sistema alimentari havia sigut tan segur com ara, però encara hi ha un sentiment de falta de confiança per part de la població». Tot seguit, va venir el torn de la sostenibilitat, tenint present que «hem de ser capaços de produir més menjar per a tothom però de forma sostenible», essent aquest un repte global. L'última lletra de la fórmula és la lletra «Q» de qualitat i Sió aclareix que «les quatre esses donen resposta al que molta gent entén per qualitat», un terme molt subjectiu.



La taula rodona

En la taula rodona de l'acte es van exposar quatre projectes gironins, el primer dels quals va ser per part de Giropoma. Sió apunta que, en aquest cas, «es va explicar el model que l'empresa duu a terme per fer una producció de pomes més sostenible, amb tècniques com ara una millor gestió de l'aigua, una reducció de productes fitosanitaris o la millora de la biodiversitat de les seves plantacions, entre altres». En segon lloc va ser el torn d'IRTA-Mas Badia que, segons Sió, es va centrar en els cultius extensius com el blat i el blat de moro. Seguidament va arribar la ponència del celler de Denominació d'Origen (DO) Empordà La Vinyeta, on «tiren endavant un projecte de diversificació en temes de turisme i visites, a més de transformar la finca en un espai de producció ecològica». Per últim, la granja Mas Bes de producció lletera que, com a valor afegit, «impulsen un model integral i de gestió sostenible que inclou visites i serveis de restauració», anota Sió. El mateix afirma que la jornada va acollir una setantena de persones relacionades o interessades amb el sector agroalimentari.