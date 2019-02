L'agenda bilateral davant el model multilateral de Bretton Woods

El president dels EUA, Donald Trump, va carregar a l'agost contra l'Organització Mundial de Comerç (OMC). Porta des de l'inici del seu mandat (gener de 2017) intentant afeblir l'organisme i l'ha arraconat com a fòrum de resolució de conflictes. El passat estiu va amenaçar d'abandonar la institució, hereva de l'antic GATT.

Amb similars intencions, fa uns dies va proposar per presidir el Banc Mundial David Malpass, un «ferotge crític» d'aquesta institució. Trump, partidari d'un model de relacions bilaterals, en què els EUA s'entenguin amb cada un dels altres per separat i de forma individualitzada, pretén acabar amb el sistema multilateral liberal que el seu país va abanderar i va liderar a la cimera de Bretton Woods (1944) i que va solemnitzar la llavors aclaparadora hegemonia mundial dels EUA davant del bloc comunista.

L'abandonament del Pacte de París pel Canvi Climàtic, la ruptura en solitari de l'acord nuclear internacional amb l'Iran, l'anunci unilateral (sense previ avís als seus aliats) de la retirada de les seves tropes de Síria i l'Afganistan (sense que hagi sentit la menor crítica als que tant van censurar Zapatero per fer el mateix a l'Iraq) i les agressions a la Unió Europea (amb el seu suport al secessionisme britànic, als euròfobs de l'Est, a Matteo Salvini i Luigi di Magio en el seu desafiament fiscal al Tractat de Maastricht, a Marine Le Pen i a altres extremistes; la incitació a Theresa May perquè opti per una ruptura radical amb la UE i a Emmanuel Macron perquè França se sumi al Regne Unit en la sortida de la UE, el tracte vexatori a Angela Merkel al març de 2017 i el juny de 2018, i la degradació el mes passat de l'estatus de la legació diplomàtica de la UE a Washington) evidencien l'obstinació de fracturar més que d'integrar i de dividir més que de soldar, desmentint amb els fets les seves paraules a Davos el gener de 2018 ( «Amèrica primer no vol dir Amèrica sola») i ignorant l'antic ensenyament del vell proverbi africà segons el qual per anar ràpid convé anar sol però per arribar lluny és molt millor fer-ho acompanyat.