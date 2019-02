L'IPC a Girona tanca gener en el 0,7%, el nivell més baix de tot Catalunya

L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha tancat al gener en un 0,7%, el nivell més baix de tot Catalunya, on l'índex s'ha situat en l'1%. La xifra d'IPC interanual al gener a Girona és set dècimes més baixa que al desembre, quan era de l'1,4%. Pel que fa a la variació mensual, els preus a les comarques gironines han caigut un 1,5% durant el gener, especialment impulsats a la baixa per les rebaixes en roba i calçat (-16,5%) o els menors preus d'oci i cultura (-2,3%). També han impulsat els preus cap avall la disminució del cost de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i els combustibles (-0,9%). El cost del transport a Girona ha disminuït un 0,2% al gener respecte a l'últim mes de l'any passat, els aliments i les begudes alcohòliques s'han moderat un 0,5% i el cost de restaurants i hotels un 0,4%.

L'IPC a Catalunya segueix baixant i se situa en l'1% al gener. La dada és quatre dècimes menor que al desembre, quan la inflació interanual es va situar a l'1,4%. Pel que fa a la variació mensual, els preus al gener han caigut a Catalunya un 1,3%, sobretot impulsats per les rebaixes en vestit i calçat (-15,4%) i la disminució en l'oci i la cultura (-2,5%). La caiguda mensual d'un 0,7% del preu de l'energia (electricitat, gas, i altres combustibles) és un altre dels indicadors que afecten negativament l'IPC.

Les dades catalanes segueixen la tendència a Espanya, on la inflació ha estat de l'1% interanual aquest gener. La taxa anual de l'IPC ha disminuït en catorze comunitats autònomes, amb el descens més pronunciat a Castella-la Manxa, amb una baixada de cinc dècimes. Les comunitats que mantenen la taxa anual són les Illes Balears, Navarra i el País Basc. En comparació amb el mes anterior, els preus han registrant una caiguda de l'1,3% a tot l'Estat.

A Catalunya, en un any els principals indicadors que més han baixat són els equips de telefonia (-15,4%), els equips audiovisuals, fotogràfics i de processament d'informació (-4,1%), els paquets turístics (-2,8%) i el transport (-0,9%). En el sentit oposat, els indicadors que més han pujat de preu són els serveis postals (9,6%), l'electricitat, el gas i altres combustibles (4,2%), els serveis de telefonia (3,9%), les begudes alcohòliques (3,7%), els serveis d'allotjament (3,3%) o les assegurances (2,9%). En general, els productes i serveis sanitaris, els aliments i les begudes han pujat de preu aquest gener a Catalunya en relació amb el mateix mes del 2018.

Els aliments són un 1,5% més cars que fa un any. Per exemple, les patates, els llegums i la fruita fresca s'han pujat un 7%, un 6,9% i un 5,3%, respectivament. El pa (1,5%) i el marisc (1,5%) també són més cars que fa dotze mesos. També hi ha aliments que són més barats, uns dels que han baixat més de preu són l'oli (-8,7) i el peix (-1,6).