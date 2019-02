Nous ajuts en apicultura per a set comarques gironines

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat va fer efectiu ahir el pagament dels imports corresponents a la campanya 2018 de l'ajut de l'apicultura per a la millora de la biodiversitat per un import de 677.390, 40 euros destinats a 123 beneficiaris de 32 comarques, de les quals set són de la província de Girona: Alt i Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, La Selva, Pla de l'Estany i el Ripollès.

Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s'emmarquen dins el PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'objectiu d'aquesta iniciativa és la millora de la biodiversitat en els agroecosistemes fràgils en què hi pugui haver espècies relictes, mitjançant actuacions dirigides a promoure sistemes d'explotació apícola que incloguin una major base territorial.



Imports destinats a Girona

Pel que fa a l'Alt Empordà, Agricultura ha pagat 9 expedients per un import total de 54.921,60 euros. Al Baix Empordà, només s'ha pagat un expedient i l'import és de 8.496 euros. A la Garrotxa, també s'ha pagat només un expedient per un total de 3.456 euros, mentre que al Gironès han estat dos els expedients pagats i el total invertit ha estat de 17.141,76 euros. A La Selva també s'han pagat dos expedients i la suma ha estat de 8.668,80 euros. Al Pla de l'Estany s'han pagat dos expedients i l'import total ha resultat ser 13.104 euros. L'última comarca, el Ripollès, compta amb sol un expedient per 8.294,40 euros.