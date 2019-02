Trobada per estudiar i concretar polítiques que frenin el despoblament rural a Catalunya

Concentració per parlar del despoblament, fa una setmana.

La Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, va celebrar una reunió divendres 8 de febrer a Barcelona per abordar el problema del despoblament rural a Catalunya, així com proposar mesures que ajudin a frenar aquesta tendència. La consellera del departament, Teresa Jordà, va deixar clar que hem d'afavorir oportunitats a través del sector primari i reforçar la transversalitat de la política pel desenvolupament rural, tot generant «dinamisme per arrelar la població al territori». La mateixa va posar èmfasi en el fet que «el despoblament és un tema transversal i que hem d'afrontar amb sentit de país».

La cita va reunir la comissió que s'encarrega d'avaluar la situació actual de despoblament d'algunes zones rurals de Catalunya i d'impulsar la coordinació i priorització de les polítiques en els diferents àmbits de Govern que incideixen a atenuar les causes del desequilibri demogràfic i territorial del país. El Departament d'Agricultura lidera aquesta comissió, que es va crear el setembre de 2017, i hi participen diversos departaments i institucions.



El despoblament sobre la taula

La població i els territoris rurals de Catalunya representen el 88% de la superfície total, el 34% de la població catalana i el 79% del total dels municipis. L'evolució demogràfica des del segle XIX mostra una pèrdua contínua de pes demogràfic i econòmic de les comarques interiors en benefici de l'entorn de les àrees més poblades. A més, el despoblament té causes i conseqüències desiguals en les diferents comarques catalanes, per la qual cosa des dels diferents departaments es considera que cal definir polítiques específiques per poder adaptar millor les accions a la realitat de cada territori.

Segons el DARP, el 60% dels municipis de menys de 1.000 habitants ha perdut població entre el 2008 i el 2015, especialment en les zones del Prepirineu, secans de Lleida, i a l'interior de Tarragona i Terres de l'Ebre.