ACS aconsegueix un megaprojecte als EUA per 3.000 milions d'euros

El Grup ACS, a través de les seves filials Dragados USA i Flatiron, s'ha adjudicat al costat de la companyia Vinci Grands Projects la construcció del major projecte d'infraestructures en la història de Virgínia (EUA) i un dels més grans del país per un import de 3.000 milions d'euros. El contracte abasta la construcció d'un nou túnel i els viaductes a l'autopista I-64 a Hampton Roads, un dels trams més congestionats de la regió, va assenyalar ACS, que lidera el consorci amb una participació del 67%. La infraestructura existent té dos túnels submergits amb dos carrils per sentit entre dues illes artificials connectades per viaductes en ambdues ribes, que funcionen des de 1957 (sentit oest) i 1975 (sentit est), amb una longitud de 2,3 quilòmetres que suporta un trànsit superior als 100.000 vehicles per dia. El projecte s'encarregarà de millores al llarg de prop de 15 quilòmetres.