Airbus diposita les esperances en l'A320 després de l'adeu de l'emblemàtic A380

L'any 2021 serà l'últim en què Airbus produeixi i entregui el seu icònic A380 per falta de comandes, i les esperances dels treballadors se centren ara en el sol·licitat A320 i en els models A330 i A350 per absorbir la càrrega de treball que deixarà el que és l'avió comercial més gran de passatgers. Creat per fer front al Boeing 747 i per transportar un gran contingent de persones entre continents -la seva configuració estàndard està dissenyada per a 575 places però compta amb capacitat per portar-ne fins a 853-, l'A380 no ha aconseguit les comandes suficients per remuntar el vol i justificar la producció d'una aeronau que té un preu de catàleg de 445,6 milions de dòlars.

El futur de l'Airbus A380, el desenvolupament del qual es remunta a l'estiu de 1988, s'ha topat de cara amb la revolució que ha experimentat el sector en aquests anys i el punt final s'ha vist precipitat per la reducció en 39 unitats de les comandes del que era el seu principal client, Emirates, que ha optat per altres models i es quedarà al final amb 123 A380. Davant d'aquesta situació, els esforços es dipositen ara en l'augment de la producció de l'A320, al qual els sindicats es refereixen com «la vaca lletera» d'Airbus, ja que es ven molt.